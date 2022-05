Anticipazioni Giustizia per tutti, ultima puntata 31 maggio/ Chi ha ucciso Beatrice?

Giustizia per tutti, ultima puntata 31 maggio su Canale 5

La terza e ultima puntata di Giustizia per tutti andrà in onda martedì 31 maggio, e non mercoledì 1 giugno, in prima serata su Canale 5. Le riprese della miniserie in sei episodi, divisi in tre prime serate, si sono svolte dal 29 luglio 2019 a gennaio 2020, poco prima dell’emergenza sanitaria a causa della pandemia di COVID-19. Inizialmente la miniserie doveva essere trasmessa tra il 2020 e il 2021, ma la data di partenza è slittata ulteriormente al 18 maggio 2022. Sui social, in molti ipotizzano che la fiction sia stata mandata in onda adesso sulla scia del successo di Raoul Bova in “Don Matteo 13”: “Mi fa morire che Mediaset sta presentando #Giustiziapertutti come una serie evento quando in realtà l’hanno tenuta a marcire in magazzino per anni e la tirano fuori adesso in vista del 30% di Raoul Bova in Don Matteo” e “Partenza super per Raoul Bova che dopo #DonMatteo conquista anche Canale 5 con #GiustiziaperTutti vincente al debutto con il 20,7% pari a 3,7 milioni. Su Mediaset non si vedevano cifre così dai tempi di #RosyAbate”.

Giustizia per tutti/ Anticipazioni puntata 25 maggio e diretta: Saverio confessa ma…

Giustizia per tutti, finale di stagione

Roberto Beltrami è stato accusato dell’omicidio della moglie Beatrice. In carcere inizia a studiare legge e dopo 10 anni viene scarcerata: Roberto è riuscito a far riaprire il caso grazie a un indizio che era sfuggito a tutti e ha ribaltato la situazione. Ma chi ha ucciso Beatrice? Roberto è disposto a tutto pur di scoprire la verità per questo si fa assumere dallo Studio legale Bonetto: riuscirà a trovare l’assassino di Beatrice? Anche l’avvocato Bonetto, padre di Victoria, sembra nascondere qualcosa. Nella terza e ultima puntata di Giustizia per tutti, in onda martedì 31 maggio su Canale 5 Roberto Beltrami aiuta l’amico Fabio, accusato di avere ucciso una ragazza. Affianca poi Victoria nell’indagine che coinvolge un suo ex professore. La verità sulla morte di Beatrice è sempre più vicina: Roberto scoprirà chi ha ucciso sua moglie e perché lo ha voluto incastrare?

