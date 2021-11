Anticipazioni Il cacciatore 4, ci sarà?/ L’addio di Francesco Montanari: “Ultimo capitolo”

Il cacciatore 4: ci sarà la quarta stagione?

Questa sera, mercoledì 10 novembre, si conclude la terza stagione de “Il cacciatore”, con Francesco Montanari nei panni del magistrato antimafia Saverio Barone. Nel finale di stagione la caccia a Pietro Aglieri giunge a un punto cruciale. Saverio Barone, deciso a lasciare il pool antimafia ha capito che è Aglieri il vero pericolo nell’era post-Provenzano. Per Barone questa sarà davvero la sua ultima operazione nell’antimafia? Stando alla trama del finale e al titolo dell’ultimo episodio – “Ciao Saverio” – sembra difficile immaginare un seguito per le vicende dell’alter ego dello scrittore ed ex magistrato Alfonso Sabella. Non è da escludere che la serie non possa continuare senza di lui con uno spin-off o una nuova stagione con il passaggio di testimone tra Barone e Paola Romano, interpretata da Linda Caridi.

Francesco Montanari: “Il cacciatore? È finito questo viaggio durato tre anni”

Di sicuro l’addio di Francesco Montanari alla serie è parso definitivo. “È finito questo viaggio durato tre anni. Il cacciatore depone le armi. Troppe cose da dire, da sentire, da accettare e poche parole per argomentare. Questa è l’ultima serie e non vedo l’ora di condividere con voi l’ultimo capitolo di questo viaggio meraviglioso e profondo che mi ha regalato tantissimo, ma anche tolto molto. Grazie a tutti i compagni di gioco che hanno sempre dato il massimo per aiutare Saverio Barone nella sua fine”, ha scritto l’attore su Instagram salutando il personaggio di Saverio Barone al termine delle riprese della stagione 3.

Anche Platinette, sulle pagine di Dipiù TV, sembra confermare i dubbi su una possibile quarta stagione per “Il cacciatore”: “A seguire Il cacciatore è un milione di affezionati telespettatori, saranno addolorati da una notizia che mette in discussione il futuro della serie. Pare infatti che Francesco Montanari abbia detto addio alla fiction e al personaggio di Saverio Barone per dedicarsi con tutte le sue forze a una misteriosa produzione per Sky”.

