Anticipazioni Il complotto contro l’America/ Seconda puntata: Accordo con Hitler

Il complotto contro l’America, seconda puntata 20 gennaio

La seconda puntata della miniserie “Il complotto contro l’America” andrà in onda giovedì 20 gennaio alle 21.20 su Rai 3. Vediamo le anticipazioni. Nel maggio 1941, pochi mesi dopo la vittoria del Presidente Charles Lindbergh, negli Stati Uniti sono aumentati gli incidenti antisemiti. Lindbergh firma un accordo di neutralità con Adolf Hitler e mette Bengelsdorf a capo del programma chiamato “Just Folks”, che colloca temporaneamente i ragazzi ebrei in famiglie di campagna per renderli “più americani”. Evelyn iscrive Sandy al programma, mentre Philip inizia ad avere incubi sui nazisti. Nel frattempo, la demenza della madre di Evelyn e Bess è peggiorata. Man mano che la preoccupazione per la sicurezza della sua famiglia cresce, Bess iscrive i Levin nella lista d’attesa per emigrare in Canada. I Levin fanno un viaggio a Washington dove sperimentano l’antisemitismo sia tra i cittadini che tra la polizia. Alla fine Hermandà il permesso a Sandy di recarsi in Kentucky con il programma “Just Folks”.

Anticipazioni seconda puntata “Il complotto contro l’America”

Settembre 1941. La madre di Bess ed Evelyn muore. Herman fa visita al nipote Alvin in ospedale, ricoverato dopo aver perso una gamba in combattimento. Evelyn e Bengelsdorf si uniscono ai Levin per lo Shabbat, ma Herman si scontra con le opinioni e l’educazione del rabbino. La moglie del Presidente, Anne Morrow Lindbergh, invita Bengelsdorf ed Evelyn a una cena di stato con il ministro degli Esteri tedesco Joachim von Ribbentrop. Evelyn si assicura anche un invito per il nipote Sandy, cosa che fa infuriare Herman e Bess, che si rifiutano di far partecipare il figlio. Durante la serata Evelyn balla con il ministro tedesco. L’FBI, nel frattempo, ha rintracciato Alvin. Philip è sempre più sopraffatto da tutto ciò che accade intorno a lui…



