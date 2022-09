Anticipazioni Imma Tataranni 2/ Puntata 6 ottobre: svolta su Mazzocca, Romaniello confessa…

Imma Tataranni 2, anticipazioni puntata 6 ottobre: lutto per Brunella

Imma Tataranni 2 torna in onda con una nuova puntata della seconda stagione, giovedì 6 ottobre su Rai1. Secondo le anticipazioni, nel penultimo appuntamento stagionale, la nostra protagonista si troverà a indagare sull’omicidio avvenuto all’interno della residenza per anziani dove soggiorna sua mamma. La vittima era una cara amica di Brunella, la quale resterà profondamente sconvolta: le due erano molto legate. Il lutto lascerà la madre di Imma col cuore a pezzi, quindi il sostituto procuratore farà di tutto per risalire al colpevole e svelare la verità su chi abbia ucciso la povera donna.

Le anticipazioni sulla settima puntata di Imma Tataranni 2 non finiscono qui, perché avremo anche nuove rivelazioni sul boss Mazzocca che interesseranno da vicino la nostra intraprendente protagonista.

Imma Tataranni 2: Romaniello offre informazioni su Mazzocca…

Le altre anticipazioni sulla prossima puntata di Imma Tataranni 2 ci indicano inoltre che ci saranno svolte sul caso del boss Mazzocca. Il sostituto procuratore infatti si incontrerà con Romaniello che farà un’offerta interessante: la testa del criminale in cambio di uscire dal carcere e godere della protezione dei pentiti. In sostanza, Romaniello fornirà alla polizia le informazioni necessarie affinché si possa procedere alla cattura e il conseguente arresto del boss Mazzocca, il capo della cosca dell’ndrangheta, a cui lo stesso pentito si era affiliato per lungo tempo in passato.

Vi possiamo anticipare che il potente boss verrà infine trovato e per lui scatteranno le manette, ma metterà Imma davanti a un dilemma: infatti Mazzocca gli confiderà, senza mezzi termini, che colui che l’ha venduto sta facendo il doppio gioco, quindi le lancia un avvertimento. Di fronte a tale dichiarazione, Imma deve giocare d’astuzia e fare affidamento a tutta la sua intelligente e coraggio: il PM è consapevole del fatto che Romaniello ha tradito il boss non perché si è pentito veramente dei suoi crimini, ma lo ha fatto solo per tornare in libertà, e chissà quali altri crimini potrebbe compiere ora…

