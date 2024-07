Anticipazioni La promessa, puntata 16 luglio 2024/ L’aborto di Jimena scatena la disperazione generale

Anticipazioni La promessa, 16 luglio 2024: Jimena e Abel pongono fine alla farsa

Si rinnova il consueto appuntamento quotidiano con La promessa e le relative anticipazioni della nuova puntata, riportate come sempre sul sito di Mediaset Infinity; cosa succederà nell’appuntamento in onda su Canale 5 domani pomeriggio, martedì 16 luglio 2024? La tenuta è in preda alla disperazione dopo essere venuta a conoscenza dell’aborto di Jimena: la donna ha messo in azione il suo diabolico piano con la complicità di Abel, il quale è stato al gioco simulando la finta gravidanza.

Tutti, Manuel compreso, piangono la morte del futuro erede del marchesato; Jimena invece è sollevata per la fine di questa farsa ma deve mantenere prudenza e continuare a fingere di essere disperata, con la complicità di Abel e della madre, per non destare sospetti. Proseguendo con le nuove anticipazioni de La promessa e con un altro filone della trama, l’attività lavorativa del Conte Pelayo prosegue con grande successo: assieme a Catalina è infatti impegnato nella produzione di marmellate e il ragazzo ha trovato il suo primo cliente per la vendita, un noto hotel madrileno.

La promessa, dove eravamo rimasti nelle precedenti puntate

Riavvolgendo il nastro e ripercorrendo quanto accaduto nelle precedenti puntate de La promessa, nel letto di Jimena è stata rinvenuta una sospetta macchia di sangue sulle lenzuola. L’allarme dei presenti alla tenuta è evidente ed Abel ha invitato tutti ad uscire dalla stanza per analizzare quanto accaduto; alla fine il medico annuncia l’aborto di Jimena, portando tutti quanti alla disperazione ma regalando allo stesso tempo un momento di conforto alla donna, che può così porre fine alla loro farsa.

Nel frattempo, Pia sembra ormai intenzionata a voler lasciare suo figlio Diego in affido ad una persona assolutamente fidata e responsabile: dopo aver scartato subito l’ipotesi Petra, la donna decide di affidarlo alla moglie del mugnaio. Romulo cerca tuttavia di dissuaderla, ma Pia è ormai ferma nella sua decisione, intimorita al pensiero di subire ripercussioni da parte di Petra e ottenere nuovi problemi a causa sua.

