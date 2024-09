Anticipazioni La promessa, 4 settembre 2024: la rivelazione di Jana a Curro

Cosa succederà nella nuova puntata de La promessa in onda domani pomeriggio, mercoledì 4 settembre 2024, su Canale 5? Secondo le anticipazioni riportate sul sito di Mediaset Infinity, Manuel ha un durissimo scontro con i genitori ed è più che intenzionato a ripudiare Jimena; il ragazzo infatti accusa i Marchesi di averlo costretto a sposare una donna che, alla fine di tutto, non solo si è rivelata bugiarda sull’inganno della gravidanza, ma che ha anche attentato alla vita della sorella Catalina.

Nel frattempo si infittiscono i rapporti commerciali tra Pelayo e Cavendish, con quest’ultimo che vorrebbe effettuare proprio alla Promessa lo scambio di denaro e armi; Pelayo tuttavia non ottiene il permesso di Alonso, che vieta all’inglese di entrare a palazzo. Intanto Leonor torna a lavorare alla tenuta ma Cruz non è del tutto contenta, pur apprezzando le conoscenze delle ragazza in fatto di moda. Inoltre Curro scopre che il figlio di Pia è il figlio del Barone de Linaja; a confidarglielo in gran segreto è Jana, la quale però gli ordina di tenere la bocca chiusa.

La promessa, dove eravamo rimasti nelle precedenti puntate

Intanto, nelle precedenti puntate de La promessa su Canale 5, Valentin ha rapito Maria per farla innamorare di lui e l’ha rinchiusa in una grotta. Il ragazzo alla fine viene ucciso da una guardia di Funes ma le ricerche della cameriera scomparsa continuano e aumenta la preoccupazione; Jana, in particolare, è disperata perché non è riuscita a scoprire da Valentin in punto di morte dove si trova la ragazza.

Nel frattempo procede con grande successo l’attività di Catalina che, su consiglio di Lope, ha aggiunto alla produzione di marmellate anche quella di salse di pomodoro, prodotto che si rivela un vero trionfo; tuttavia Pelayo e Jeronimo continuano a tramare alle sue spalle, ma non sanno che a tenerli d’occhio per smascherarli una volta per tutte ci sono Margarita e Lorenzo…

La promessa, dove vedere le puntate in tv e in streaming

La promessa va in onda tutti i pomeriggi di Canale 5, dal lunedì al venerdì, alle ore 15.45; il pubblico ha la possibilità di vedere le puntate sia in chiaro sia in modalità streaming, sulla piattaforma di Mediaset Infinity.