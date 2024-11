La Promessa non si ferma nemmeno nel weekend e con le sue intriganti vicende cattura non poco l’attenzione dei telespettatori, le anticipazioni relative alle puntate che andranno in onda sabato 2 e domenica 3 novembre 2024 svelano tante novità e colpi di scena. La nota soap opera spagnola va in onda tutti i giorni su Rete 4 alle 19.39 circa e tiene sempre incollati al televisore moltissimi telespettatori. Non appena Cruz scoprirà che Curro è da solo nella stanza si precipiterà da Don Alonso per spingerlo a punire Jana per non aver rispettato il suo ordine.

Nell’episodio che andrà in onda sabato 2 novembre 2024 la marchesa su tutte le furie si scaglierà anche contro Pia perché avrebbe dovuto controllare il personale con maggiore attenzione. Le anticipazioni de La Promessa fanno poi sapere che Alonso al posto di Jana troverà Maria e le chiederà di non coprirla più. Nel frattempo Manuel tornerà a casa dopo essersi classificato secondo alla competizione e dovrà fare i conti con la furia della madre. Il motivo? Cruz lo sgriderà per aver causato a lei e al marito molta ansia e preoccupazione negli ultimi tempi. Tra loro scoppierà un’accesa discussione, a placare gli animi ci penserà Alonso e informerà il figlio dello strano comportamento di Jana e della sua ingiustificata assenza dalla tenuta.

La Promessa anticipazioni, domenica 3 novembre 2024: Manuel esce con una scusa per cercare Jana

Tante saranno le novità anche nella puntata che andrà in onda domenica 3 novembre 2024, le anticipazioni de La Promessa rivelano che Catalina e Pelayo vogliono andare insieme alle Terme de la Jara, Alonso però si dirà contrario perché non sono ancora marito e moglie. La marchesa invece darà il suo consenso perché Catalina alloggerà con Vera, una dama di compagnia scelta dai marchesi. Utilizzando come scusa con Maria una commissione Manuel uscirà a cercare Jana dopo aver scoperto che si è assentata dalla tenuta senza una giustificazione.

Le anticipazioni de La Promessa fanno poi sapere che nell’episodio di domenica 3 novembre 2024 Ayala per una delicata questione chiederà a Cruz una persona di massima fiducia. La marchesa farà il nome di Petra, ma non sarà per molto tempo. Intanto Maria trova Jana a casa di Ramona e riuscirà a convincerla a tornare a casa, Lope invece non riuscirà a dichiararsi.