Anticipazioni La Sposa seconda puntata 23 gennaio/ Una terribile notizia per Maria

La serie tv La Sposa torna la settimana prossima, domenica 23 gennaio, con la seconda puntata. Le anticipazioni rivelano che ci saranno parecchi colpi di scena nei due nuovi episodi: fari puntati su Italo e Maria che si ritroveranno ad affrontare una vera e propria tempesta sentimentale, al punto che lui deciderà di troncare una volta per tutte il rapporto con la moglie. Intanto, dopo la morte di Giorgia verrà svolta l’autopsia e Italo sarà scagionato da ogni accusa. Tuttavia l’uomo si ritroverà ad affrontare una crisi interiore davvero profonda, che lo porterà a compiere un gesto molto forte. Per sua fortuna Maria riuscirà a fermarlo per un soffio, ma i problemi e i dissidi torneranno ben presto ad abbattersi sui protagonisti. Nella fiction La Sposa il personaggio interpretato da Serena Rossi, infatti, riceverà una terribile notizia relativa alle condizioni di salute del fratello.

LA SPOSA/ Diretta e anticipazioni 16 gennaio: Luisa e Maria, matrimoni uniti ma...

Anticipazioni La Sposa, seconda puntata del 23 gennaio: Maria corre dal fratello

Una volta venuta a conoscenza del preoccupante quadro clinico del fratello, Maria decide di correre da lui in Calabria. Le anticipazioni della seconda puntata de La Sposa, rivelano che Vittorio, a sorpresa, suggerirà alla donna di non tornare più e di mettere fine al matrimonio che entrambi non desideravano. Maria, una volta tornata in Calabria per stare vicina al fratello, incontrerà il suo grande amore Antonio, che sarà il primo a starle vicino e a incoraggiarla in un momento così difficile. A La Sposa Tra i due scatterà un bacio, ma ciononostante la donna non si toglierà del tutto dalla testa Italo, ma anche a Vittorio e Paolino. Il primo, un bel giorno, si presenterà al fianco della madre per portarla ancora una volta al Nord.

LEGGI ANCHE:

La Sposa, location fiction Rai 1: dov'è stata girata?/ La tenuta in Parco della Pellerina a Torino

© RIPRODUZIONE RISERVATA