Anticipazioni La Strada del Silenzio, 3a puntata 27 luglio/ Il tradimento di Niketas

La strada del Silenzio: anticipazioni terza puntata, 3 nuovi episodi

La strada del Silenzio torna mercoledì prossimo, 27 luglio, con la terza puntata di questa stagione. Nella serie tv thriller in onda su Canale 5, assisteremo a ben tre nuovi episodi. Il primo si intitola Segreti di Famiglia e le anticipazioni rivelano che Niketas confiderà a Manto di averla tradita con Athena. La reazione di Manto, naturalmente, non si farà attendere e sarà rabbiosa. Quando Athena raggiungere la donna scaturirà uno scontro dall’esito davvero drammatico. Il secondo episodio, invece, si intitola Vecchie storie e vedremo come i protagonisti reagiranno alla terribile tragedia appena consumatasi. Vasilis, nel frattempo, scoprirà che Athena mantiene ancora dei legami con l’ex marito e spiffererà tutto a Thalea.

La strada del Silenzio, anticipazioni terza puntata: la storia di Iasomas

Nel terzo episodio della terza puntata de la strada del Silenzio, dal titolo L’orchestratore, verrà rivelata la vera storia di Iasonas, alias Vasilis. Iasonas dovette fare a meno dei genitori fin da piccolo per cause ancora misteriose e poco chiare. Scappò infatti da Vathy e vi tornò solo dopo aver compiuto la maggiore età, ovviamente sotto falso nome. E’ proprio in questo periodo che entrò in possesso di informazioni inedite sul suo passato. Secondo le anticipazioni, grazie a nuove indagini e ad un piano organizzato nei minimi dettagli troverà, forse, le risposte che stava cercando da tempo. Appuntamento dunque fissato per il 27 luglio, naturalmente sempre su Canale 5 in prima serata.

