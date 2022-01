Anticipazioni Non mi lasciare terza puntata/ Elena torna a Roma da suo figlio

Non mi lasciare, terza puntata 24 gennaio 2022

La terza puntata di “Non mi lasciare”, fiction con Vittoria Puccini e Alessandro Roja, andrà in onda lunedì prossimo, 24 gennaio, sempre in prima serata su Rai 1. Protagonista indiscussa della serie è Venezia, tra le calli e i campi della città, il vicequestore Elena Zonin si trova a indagare sulla morte del giovane Gilberto e sulla scomparsa di Angelo. “Venezia, fatta di legno, ponti e acqua. Di mondi misteriosi che si celano tra calli, palazzi e campi. Nell’approcciarmi a lei ho tentato di andare oltre, di raccontare realtà nascoste che mi hanno sempre affascinato ma che forse non hanno mai trovato lo spazio giusto per esprimersi. Ho tentato di disegnarla tutta, al meglio possibile, vivendo ogni sestiere e respirando la sua aria per oltre un mese, da solo, prima della serie, perdendomi in essa”, ha detto il regista Ciro Visco. La serie è stata girata durante il periodo di lockdown, in una Venezia deserta e solitaria.

Anticipazioni terza puntata “Non mi lasciare”

Nella terza puntata di “Non mi lasciare”, in onda su Rai 1 lunedì 24 gennaio, Elena (Vittoria Puccini) va alla Casa Famiglia che ospitava Angelo (Duccio Gallorini). La sua psicologa lo descrive come un ragazzino forte nonostante l’apparenza. Giulia (Sarah Felberbaum), amica di infanzia di Elena e oggi moglie di Daniele (Alessandro Roja), unita la Zonin alla festa di compleanno del figlio, Emilio. Elena, però, lascia la festa e parte per Roma dove incontra suo figlio Diego (Lorenzo Dellapasqua), che sta attraversando la prima crisi amorosa. Elena e la sua squadra riescono a entrare nella chat in cui Angelo ha “incontrato” Elisa: con un profilo fake ottengono un filmato del ragazzino nel luogo in cui è prigioniero. La polizia dove si trova ma il sequestratore riesce a fuggire con Angelo prima del loro arrivo.

