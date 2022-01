ANTICIPAZIONI NON MI LASCIARE ULTIMA PUNTATA/ Chi è il “Maestro” di Andrea?

Non mi lasciare, ultima puntata 31 gennaio 2022

La quarta e ultima puntata di “Non mi lasciare” andrà in onda lunedì 31 gennaio alle 21.25 su Rai 1. Andranno in onda gli episodi 7 e 8, gli ultimi due della fiction con Vittoria Puccini e Alessandro Roja. Sono ancora molte le domande rimaste in sospeso: Elena riuscirà a salvare Angelo? Giulia ha scoperto qualcosa sul passato dell’amica, di cosa si tratta? Al momento non si sa ancora se ci sarà una seconda stagione della fiction, ma Vittoria Puccini è stata contenta di interpretare un personaggio con tante sfaccettature come Elena Zonino: “La televisione più del cinema ha messo la figura femminile al centro della narrazione, purtroppo, nel mondo del lavoro, siamo ancora molto lontani da una vera parità di genere. Sono felice, inoltre, quando si raccontano, come in questo caso, le donne non più soltanto come delle eroine, ma come persone complesse”, ha raccontato al settimanale Ora.

Anticipazioni ultima puntata “Non mi lasciare”: il finale di stagione

Nella quarta e ultima puntata di “Non mi lasciare”, in onda su Rai 1 lunedì 31 gennaio, Elena (Vittoria Puccini) è sopravvissuta all’incidente e si trova in ospedale. Daniele e la squadra scoprono dove si è rifugiato Andrea, il carceriere di Angelo. Andrea riesce a scappare: nella fuga ferisce gravemente uno degli uomini della task force e cerca rifugio dal suo “Maestro”, che inaspettatamente non si rivela tale. Nel frattempo i documenti che Elena aveva trovato nell’orfanotrofio vengono trafugati. Elena e Daniela riescono a ricostruire le drammatiche storie di abusi che sono stati perpetrati in quell’orfanotrofio. Chi è il misterioso “Maestro” di Andrea? I colpi di scena non mancheranno…

