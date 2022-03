Anticipazioni Più forti del destino, 2 puntata 11 marzo/ Arianna finge la sua morte

Più forti del destino, trama puntata 11 marzo

La seconda puntata della mini-serie “Più forti del destino” andrà in onda venerdì 11 marzo in prima serata su Canale 5. La fiction diretta da Alexis Sweet, ispirata a fatti realmente accaduti, è un adattamento della serie-evento francese “Le Bazar de la Charité” (Destini in fiamme), che racconta la storia di tre donne dopo l’incendio avvenuto durante l’evento di beneficenza Bazar de la Charité a Parigi il 4 maggio 1897, nel quale morirono 126 persone, di cui ben 118 donne. Le tre protagoniste della fiction italiana, ambientata a Palermo nel 1897, sono interpretate da Giulia Bevilacqua, Laura Chiatti e Dharma Mangia Woods. Arianna (Giulia Bevilacqua) è la moglie di Guglielmo (Thomas Trabacchi), il Duca di Villalba, un uomo ricco e violento. Costanza (Dharma Mangia Woods), nipote di Arianna, è promessa sposa di Antonio (Teodoro Giambanco), rampollo di una famiglia molto ricca. Rosalia (Laura Chiatti) è la fedele domestica di Arianna che sogna, con il marito Giuseppe (Giovanni Alzaldo), un futuro in America. Durante la mostra sulle nuove tecnologie scoppia un incendio devastante che cambierà per sempre il destino delle tre donne.

Più forti del destino, anticipazioni seconda puntata

Vediamo le anticipazioni della seconda puntata delle serie in costume “Più forti del destino”, in onda venerdì 11 marzo su Canale 5. Arianna e Rosalia sono state inserite nell’elenco ufficiale delle vittime del terribile incendio. Ma le cose non stanno così. Rosalia si trova nel palazzo di Donna Elvira: la nobildonna, disperata per la morte della figlia Margherita, vuole che la domestica prenda il suo posto, per il bene del nipotino Tommaso. Arianna, invece, vuole approfittare della situazione per far credere al marito Guglielmo di essere morta. La donna cerca di mettersi in contatto con la figlia Camilla, con cui vuole fuggire a Roma, lontano dal Duca di Villalba. Costanza, durante l’incendio, è stata salvata da Libero, un giovane anarchico. Tornata a casa, la ragazza accusa il fidanzato Antonio di averla abbandonata e vorrebbe rompere il fidanzamento, ma scopre un’inattesa verità…

