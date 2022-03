Anticipazioni Più forti del destino, ultima puntata/ Arianna di nuovo prigioniera

Più forti del destino, ultima puntata 18 marzo

La quarta e ultima puntata della fiction “Più forti del destino” andrà in onda venerdì 18 marzo in prima serata su Canale 5. Cosa succederà ad Arianna, Costanza e Rosalia? Arianna è di nuovo prigioniera del marito, che la rinchiude in una stanza segreta. Dopo l’arresto di Libero, Costanza decide di dire al giornale la verità sull’incendio nel tentativo di salvare il ragazzo, e anche se la avvertono che questo sarà uno scandalo per suo padre. Inoltre, la sua confessione, fa infuriare Guglielmo. Rosalia è incinta del marito Giuseppe e Donna Elvira vorrebbe che abortisse. Per salvare il suo bambino, Rosalia va a letto con Ferdinando e annuncia pubblicamente, nei panni di Margherita, di aspettare un figlio. Giuseppe, intanto, inizia a sospettare che la moglie sia ancora viva.

PIU' FORTI DEL DESTINO/ Diretta 16 marzo, anticipazioni: Arianna, Costanza e Rosalia!

Anticipazioni finale di stagione Più forti del destino

Augusto chiede alla figlia di ritrattare la sua testimonianza in favore di Libero, ma la ragazza si rifiuta. Il padre, pressato da Guglielmo, la chiude a chiave in camera. Arianna cerca di mettersi in contatto con la polizia per far arrestare il marito. Costanza riesce ad andare in prigione a trovare Libero e scopre che, nonostante la sua confessione, il ragazzo è stato processato a porte chiuse e che presto verrà giustiziato. Arianna cerca di aiutare la nipote a fuggire con Libero, ma il suo piano viene scoperto dal marito. Guglielmo verrà fermato dalla polizia o continuerà a esercitare il suo potere indisturbato? Per Arianna, Rosalia e Costanza ci sarà un lieto fine? Appuntamento a venerdì 18 marzo su Canale 5 con l’ultima puntata di “Più forti del destino”.

