Anticipazioni Storia di una famiglia per bene ultima puntata/ Michele e Maria insieme?

Storia di una famiglia perbene, cosa succederà nell'ultima puntata del 24 novembre?

La quarta e ultima puntata di “Storia di una famiglia perbene” è prevista per mercoledì 24 novembre dalle ore 21:20, sempre su Canale 5. La storia d’amore tra Michele Straziota e Maria De Santis giunge così al capolinea: per loro ci sarà un lieto fine? “Ci sono due strade possibili: abbandonarsi alla corrente e non reagire al contesto in cui sei nato e cresciuto. Non bisogna mai smettere di avere sogni, ma gli artefici della loro realizzazione siamo noi stessi”, ha detto l’attore Carmine Buschini che interpreta Michele.

La fiction, basata sull’omonimo romanzo di Rosa Ventrella, ha appassionato una media di circa quattro milioni di spettatori, con uno share superiore al 17% in prime time. Nella serie tv sono presenti anche immagini e riferimenti a eventi storici accaduti in quegli anni, come la caduta del muro di Berlino, la morte del generale Giovanni Falcone e lo sbarco di clandestini a Bari con la famosa nave Vlora.

Anticipazioni Storia di una famiglia perbene ultima puntata

Nella quarta puntata della fiction “Storia di una famiglia perbene”, in onda mercoledì 24 novembre, Maria (Federica Torchetti) sostiene l’esame di maturità e ottiene un ottimo risultato. Per festeggiare l’importante traguardo, Alessandro (Elia Marangon) la invita al mare, nella sua villa di famiglia, insieme con la madre, la sorella e altri amici. Maria, però, non sa se accettare l’invito, anche perché turbata dal ritorno di Michele.

I due ragazzi, infatti, si sono ritrovati alla festa di matrimonio di Giuseppe, ma Antonio ha cacciato Michele dalla festa. Maria riuscirà a convincere suo padre che Michele non è come i suoi famigliari o l’odio che De Santis prova per gli Straziota è troppo forte per fargli cambiare idea? Non mancheranno colpi di scene e sparatorie che ancora una volta cambieranno il destino dei due giovani innamorati…

