Anticipazioni The Bad Guy, prossima puntata del 20 novembre 2024: Nino commette un omicidio

Questa sera andrà in onda una nuova puntata della fiction di Rai2 con protagonista Luigi Lo Cascio e Claudia Pandolfi ma dalle anticipazioni The Bad Guy svelano che nel prossimo episodio non mancheranno i colpi di scena, i risvolti spiazzanti ed i gesti choc. Andando con ordine Nino Scotellaro è un pubblico ministero siciliano che ha dedicato tutta la sua vita alla lotta contro la malavita organizzata e improvvisamente, viene incastrato dal boss latitante di Cosa Nostra a cui dà la caccia da anni.

Dopo aver inscenato la sua morte, il PM Nino Scotellaro cambia identità, diventa Don Balduccio Remora e decide di attuare il suo piano di vendetta. Le anticipazioni The Bad Guy della puntata della prossima settimana svelano che Nino per attuare la sua vendetta finirà infischiato nella trame della famiglia mafiosa a cui dà la caccia arrivando persino ad uccidere a sassate il boss Palamita. Parallelamente la moglie Luvi (Claudia Pandolfi) e la sorella Leonarda (Selene Caramazza) continueranno ad essere sconvolte da ciò che hanno scoperto su di lui.

The Bad Guy, anticipazioni prossima puntata: Scotellaro difende Teresa e arriva a uccidere Palamita

Scendendo più nel dettaglio le anticipazioni The Bad Guy della prossima puntata svelano che il titolo dell’episodio è La natura non si ferma e Palamita chiederà di essere difeso dalla moglie di Scotellaro, Luvi, in coppia con il collega Matteo Boccanera ma l’avvocatessa si rifiuterà. Nel frattempo il PM dopo essere entrato sempre più in confidenza con Teresa, le regalerà un ciondolo con una tartaruga. Il regalo non è solo simbolico perché il ciondolo contiene un segnalatore GPS. Successivamente accompagnerà la giovane alla farmacia di Priscilla Suro.

Nino porterà Teresa da Priscilla per fare in modo che si riavvicini al padre. Verrà a galla un’altra verità che è Priscilla che si sta occupando del figlio. Tuttavia il colpo di scena spiazzante ci sarà sul finale di The Bad Guy, una notte durante i fuochi d’artificio e coperto dal loro rumore, Nino Scotellaro uccidere il Bos Salvatore Palamita sulla spiaggia perché ha scoperto che sta abusando di Teresa. L’appuntamento con il prossimo episodio di The Bad Guy è per mercoledì prossimo, 20 novembre 2024, sempre in seconda serata su Rai2.