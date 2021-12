Anticipazioni Tutta colpa di Freud la serie, 2a puntata/ Il matrimonio di Sara

Tutta colpa di Freud torna la settimana prossima, mercoledì 8 dicembre, con un nuovo episodio. Le anticipazioni della seconda puntata rivelano che la fiction con Claudio Bisio, Claudia Pandolfi e Max Tortora entra nel vivo con nuovi accadimenti e colpi di scena. Riflettori puntati su Francesco e Anna, che si incontreranno al matrimonio di Sara e Filippo, in una giornata che si rivelerà ricchi di episodi sorprendenti. Inoltre, nella seconda puntata di mercoledì prossimo, sono previste alcune rivelazioni che daranno una scossa al rapporto tra Emma e Sara. Parte dunque il countdown degli appassionati per i nuovi episodi della serie, appuntamento fissato tra sette giorni con la seconda puntata. (Aggiornamento di Jacopo D’Antuono)

Tutta colpa di Freud, la serie/ Diretta, anticipazioni 1 dicembre: Claudio è stupito

Tutta colpa di Freud – La serie, anticipazioni puntata 8 dicembre

La seconda puntata di “Tutta colpa di Freud – La serie”, la nuova fiction di Canale 5, andrà in onda mercoledì prossimo 8 dicembre. La serie è stata ideata da Paolo Genovese, regista dell’omonimo film del 2014: “Non si tratta di una serie sulla psicanalisi, né sulla terapia di coppia. È una serie sulle differenze in amore e sulla difficoltà di accettarle. Il tono è quello della commedia all’italiana, quel meraviglioso genere che riesce a raccontare l’animo umano”, ha spiegato il regista nelle note d’autore.

Tutta colpa di Freud - La serie, location/ Dov'è stata girata? "Raccontare la città di Milano è desueto"

Le riperse della serie erano iniziate a Milano nel dicembre 2019 e sono state interrotte per qualche mese a causa della pandemia dino ad agosto 2020. “Sul set regnava un’atmosfera di profonda complicità: con gli attori, con la troupe abbiamo vissuto in profonda armonia e allegria, sono nati rapporti di amicizia e di stima, e tutto era comunque accompagnato dalla consapevolezza di essere dei privilegiati”, ha raccontato il regista Rolando Ravello.

Tutta colpa di Freud – La serie, anticipazioni seconda puntata

Nel terzo episodio di “Tutta colpa di Freud – La serie” Francesco (Claudio Bisio) decide di parlare con Anna Cafini (Claudia Pandolfi) ma alla festa di Chiara Leonardi (Stefania Rocca), alla quale si è imbucato insieme a Matteo (Max Tortora), ha un attacco di panico e viene soccorso proprio dalla dottoressa. Poco dopo scopre che la figlia Sara ha invitato la madre Angelica al suo matrimonio. Intanto Marta, nello studio del padre, conosce l’avvocato del lavoro, Riccardo Della Martire, he la intriga ma che nasconde anche un segreto.

Nel quarto episodio Francesco sta meglio da quando è in terapia con Anna. Marta viene allontanata dalla facoltà e chiede aiuto a Riccardo per fare causa a Ettore. Il giorno del matrimonio di Sara e Filippo succede di tutto: Marta fa l’amore con Riccardo in auto venendo sorpresa dal padre, Emma viene avvicinata da Claudio mentre Sara viene sorpresa dallo sposo a baciare Niki… Francesco viene consolato da Matteo.



© RIPRODUZIONE RISERVATA