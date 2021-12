Anticipazioni Tutta colpa di Freud, terza puntata 15 dicembre/ Francesco in ansia

Mercoledì 15 dicembre torna, con la terza puntata, Tutta colpa di Freud. La fiction con Claudio Bisio protagonista, entra nel vivo con il quinto e sesto episodio della stagione. Stando alle anticipazioni ritroveremo Francesco Taramelli sempre più in balia delle sue esuberanti ed energiche figlie. Se da un certo punto di vista la convivenza con loro si rivelerà più complicata del previsto, dall’altro Francesco ha ritrovato un motivo per sorridere. Da quanto emerge, tuttavia, Marta, Sara ed Emma continueranno a creare parecchi grattacapi al padre, sempre più ansia e preoccupato per il loro futuro.

Per sua fortuna l’amico fraterno Matteo De Tommasi sarà come sempre pronto a stargli vicino e a distrarlo con le sue bizzarre iniziative. Appuntamento dunque fissato per la prossima settimana, su Canale5 a partire dalle 21.30 circa, con un doppio episodio inedito.

Il nostro protagonista Francesco dovrà ancora fare i conti con i ricordi del passato legati all’ex moglie Angelica. Ma non solo: come rivelano le anticipazioni della terza puntata, il simpatico psicanalista dovrà tenere a bada le sue pazienti, sempre più esigenti nei suoi confronti. Il ritorno di tutte e tre le figlie nella sua vita, tuttavia, lo distrarrà parecchio dai suoi impegni quotidiani e Francesco dovrà districarsi abilmente per tenere fede a tutti i suoi impegni.

Stando alle varie anticipazioni che circolano sul web, la terza puntata di Tutta Colpa di Freud non risparmierà colpi di scena e accadimenti inattesi. Per scoprirli non resta che attendere la messa in onda dei nuovi episodi: il conto alla rovescia dei telespettatori è già partito.

