Anticipazioni Volevo fare la rockstar 2, seconda puntata 30 marzo/ Festa per le gemelle

Volevo fare la rockstar 2, seconda puntata 30 marzo

La seconda puntata di “Volevo fare la Rockstar 2” andrà in onda settimana prossima, martedì 30 marzo, sempre in prima serata su Rai 2. La serie, ispirata all’omonimo blog di Valentina Santandrea, è tornata con otto nuovi episodi, in quattro prime serate, sempre diretti dal regista Matteo Oleotto. “Raccontare questa storia è stata una scommessa perché partivamo da un racconto di vita vera, un blog scritto da una mamma single con tre figlie ed era quindi fondamentale riuscire a non contaminare troppo la realtà con la finzione… Per tutti questi motivi, mi sono impegnato a trovare una chiave giusta per raccontare in modo onesto e autentico una commedia family poco tradizionale”, ha detto al Radio Corriere il regista friulano. I protagonisti sono ancora una volta Giuseppe Battiston e Valentina Bellè, insieme con Angela Finocchiaro, Emanuela Grimalda e Riccardo Maria Manera, Sara Lazzaro e le piccole Caterina Baccicchetto e Viola Mestriner.

Volevo fare la rockstar 2, anticipazioni seconda puntata

Ecco le anticipazioni della seconda puntata di “Volevo fare la rockstar 2”, in onda martedì 30 marzo alle 21.20 su Rai 2. I preparativi della festa a sorpresa per le gemelle Emma (Caterina Baccicchetto) e Viola (Viola Mestriner) avvicinano Olivia (Valentina Bellè) e Francesco (Giuseppe Battiston), rendendoli complici come ai vecchi tempi. Nice (Angela Finocchiaro) non perde occasione per far sentire Olivia ancora una volta inadeguata al suo ruolo di madre. La serie è ambientata a Gorizia, nelle campagne e nei paesaggi del Friuli-Venezia Giulia, città natale del regista Matteo Oleotto: “Il forte sentimento che nutro per questi luoghi ha sicuramente donato alla storia ancora più vita e realtà”, ha spiegato al Radio Corriere.

