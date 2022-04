Anticipazioni Volevo fare la rockstar 2, ultima puntata 13 aprile 2022/ Nadja sotto processo

Volevo fare la rockstar 2, ultima puntata 13 aprile 2022

La quarta e ultima puntata di “Volevo fare la rockstar 2” andrà in onda settimana prossima, mercoledì 13 aprile, sempre in prima serata su Rai 2. A differenza della prima stagione, composta da 12 episodi in 6 prime serate, la seconda stagione è composta da solo 8 episodi, per un totale di quattro appuntamenti. Le due stagioni di “Volevo fare la rockstar” sono state girate tra Gorizia, Cormons, Cividale del Friuli, Gradisca, Ruda e Udine, i luoghi in cui il regista Matteo Oleotto è cresciuto. Nonostante infatti l’autrice del blog da cui è tratta la serie, Valentina Santandrea, l’avesse ambientata a Faenza, il regista ha trasportato la fiction in Friuli Venezia Giulia. “Riservo l’ultima dedica a Gorizia, la città in cui sono nato. Nella prima stagione di Volevo fare la rockstar avevo già beneficiato delle sue strade silenziose e della sua campagna verdeggiante. Quest’anno ho colto l’occasione per sfruttare anche i suoi angoli più pittoreschi e i suoi scorci più intimi oltre ai meravigliosi paesaggi delle altre città del Friuli Venezia Giulia, dove abbiamo girato. Il forte sentimento che nutro per questi luoghi ha sicuramente donato alla storia ancora più vita e realtà”, ha detto Oleotto, in una nota proprio in occasione del debutto della seconda stagione.

Volevo fare la rockstar 2, anticipazioni quarta puntata

Ma cosa succederà nel finale di stagione di “Volevo fare la rockstar 2”? Le cose si sono molto complicate per Olivia: Francesco ha intenzioni serie con Silvia, i due stanno provando ad avere un filgio, e Ollie ha deciso di partire per Milano, dove le è stato offerto un lavoro. Ma durante la sua assenza le gemelle, in preda ai bollori adolescenziali, si sono cacciare in un mare di guai. Inoltre Eros ha cercato di smerciare della droga. Nell’ultima puntata di “Volevo fare la rockstar 2” la famiglia Mazzuccato è sull’orlo del baratro: le ragazze sono state affidate ai Servizi Sociali, mentre Nadja sotto processo. Olivia chiede il supporto di Francesco e l’aiuto di Nice per risolvere la situazione. Ollie riuscirà a rimettere insieme i pezzi della sua famiglia?

