Anticipazioni Vostro Onore, ultima puntata 21 marzo/ Cosa succederà a Matteo?

Anticipazioni Vostro onore, quarta e ultima puntata Rai 1, 21 marzo 2022

La quarta e ultima puntata di “Vostro onore” andrà in onda lunedì prossimo, 21 marzo, in prima serata su Rai 1. Il cerchio si sta stringendo intorno al giudice Vittorio Pagani: le bugie architettate per salvare il figlio Matteo resteranno in piedi? Ecco le anticipazioni del finale di stagione. Matteo, in ospedale per trovare Chiara, è entrato nella stanza di Diego Silva. Il ragazzo viene sorpreso dalla polizia e interrogato da Danti, Sara e Orlando. Matteo riesce a giustificare la sua presenza in ospedale e nella stanza di Diego Silva, ma Sara comincia a sospettare di lui e del padre. Vittorio e Matteo sentono di non avere più scampo e decidono di fuggire all’estero.

Vostro Onore/ Diretta 14 marzo, anticipazioni: scoperto il killer di Nino Grava!

Danti e Orlando interrogano Maddalena, moglie di Salvatore, che continua a coprire Vittorio. Matteo si presenta con la nonna Anita in commissariato: finalmente il ragazzo racconta tutta la verità al padre. Il giudice si trova di fronte alla scelta di accettare o meno la carica di nuovo Presidente del Tribunale.

Come sarà il finale di stagione della fiction Vostro onore?

Ma come finirà la storia di Vittorio e Matteo Pagani in “Vostro onore“? La serie con Stefano Accorsi è tratta dall’originale israeliano “Kvodo”, ma fa riferimento anche alla versione americana “Your Honor” con Bryan Cranston. Non sappiamo quale versione la fiction Rai seguirà pedissequamente, ma analizzando i due finali ci si può fare un’idea del possibile finale di “Vostro Onore”. La prima stagione di “Your Honor” si conclude in modo molto drammatico: il giovane Adam (corrispettivo del nostro Matteo) viene ucciso per errore. Molto diversa, invece, la versione israeliana: il giovane protagonista decide di costituirsi e pagare il proprio debito con la giustizia, affrancandosi dalle scelte del padre. Inoltre emerge che l’incidente iniziale non era stato casuale ma che il figlio del giudice aveva investito di proposito il membro del clan perché colpevole di aver violentato sua madre.

ANTICIPAZIONI VOSTRO ONORE, TERZA PUNTATA 14 MARZO/ Vittorio nasconde Salvatore

LEGGI ANCHE:

VOSTRO ONORE/ Anticipazioni 7 marzo, diretta: Nino Grava ucciso dopo la scarcerazione

© RIPRODUZIONE RISERVATA