Antonella Clerici/ Dall’amore per figlia Maelle Martens al ricordo di Fabrizio Frizzi (Verissimo)

Antonella Clerici ha deciso di diventare testimonial per la raccolta fondi a favore dell’ospedale di Alessandria. Un progetto che ha rivelato e condiviso sui social e organizzato da Fondazione Cassa di Risparmio e Fondazione Solidal. “Ho fatto la mia donazione e chiedo anche a voi un aiuto. Occorrono mascherine, guanti, respiratori. Siamo in emergenza. Grazie di cuore, vi relazionerò nel dettaglio di come verranno spesi i vostri soldi”, dice in un post. Su Twitter invece, la conduttrice ha puntato il dito verso la macchinosità che impedisce per adesso a molte realtà di produrre i dispositivi di sicurezza idonei per contrastare la diffusione del Coronavirus in corsia: “Mancano mascherine, camici, respiratori, caschi ovunque e conosco bene la situazione allarmante dell’alessandrino, dove vivo. Non è un problema di fondi, bisogna liberare le aziende dalle certificazioni inutili e dalla burocrazia. Molte aziende sono pronte”. In questi giorni invece, la presentatrice ha inviato un messaggio speciale a Daniele Persegani. Lo chef, compagno di tante avventure culinarie, ha perso il padre. “Ti voglio bene amico mio, vorrei abbracciati forte e dirti che non sei solo. Oggi un po’ di silenzio e preghiera”, scrive. Immediata la risposta dello chef: “Grazie anche a nome della mia famiglia per le tue parole che leniscono un po’ il gran dolore e della sensibilità. Sentire questo affetto ci fa stare meno male“. Clicca qui per leggere il post di Antonella Clerici.

Antonella Clerici, la sfida con Elisa Isoardi

La sfida fra Antonella Clerici e Elisa Isoardi non è ancora terminata. Anche se le due hanno sottolineato più volte di non essere in conflitto, in questi giorni hanno dato il via ad una competizione silenziosa sui social. Da un lato la Isoardi è rimasta a secco de La Prova del Cuoco, vista la decisione di mamma Rai di sospendere le puntate seppur registrate. Dall’altro la Clerici ha ormai trasformato i suoi interventi social in un appuntamento culinario, una scelta che Elisa ha subito emulato per accontentare il pubblico di fan. Peccato che Antonella l’abbia battuta sul tempo di mezz’ora e abbia svelato la preparazione del suo risotto giallo prima che la collega si sintonizzasse su Instagram. Oggi, sabato 21 marzo 2020, Verissimo trasmetterà invece in replica la recente intervista ad Antonella Clerici, in cui parlerà degli amori passati e presenti, della famiglia e del suo rapporto con la carriera. In questi mesi di semi assenza sul piccolo schermo, la Clerici si è concessa il privilegio di essere innanzitutto mamma della figlia Maelle Martens. Questo però non vuol dire che il suo ritorno non sia previsto per il prossimo autunno, come rivelato durante il recente Festival di Sanremo. Un programma creato su sua misura, proprio come desiderava la conduttrice, magari con un cooking show diverso da La Prova del Cuoco. Eppure con l’emergenza Coronavirus ancora in ballo, la presentatrice potrebbe vedere slittare il suo ritorno in tv.

Un terribile lutto





