Antonella e Filippo, moglie e figlio di Rodolfo Laganà/ “Uniti” dalla malattia e…

Filippo Laganà, il figlio di Antonella e Rodolfo Laganà: “La malattia mi ha cambiato la vita”

Antonella e Filippo sono la moglie e il figlio del famoso attore Rodolfo Laganà. Forse non tutti sanno che il padre e il ragazzo sono uniti, a loro malgrado, dalla malattia e da alcuni problemi di salute. Il figlio d’arte infatti combatte da un po’ di tempo con alcuni malanni che lo hanno costretto a stare a “riposo” più del dovuto. Non molti mesi fa, in una ospitata nei salotti di Mara Venier a Domenica In, raccontava di aver accusato un problema di salute preoccupante: “Questa cosa mi ha completamente cambiato la vita e mi ha fatto capire tante cose”. In quell’occasione il figlio di Rodolfo Laganà e Antonella aveva rassicurato tutti sulle sue condizioni di salute, facendo intendere che il peggio era alle spalle.

Filippo Laganà, i primi sintomi della malattia a New York

Nello specifico, la malattia che avrebbe combattuto o che starebbe combattendo Filippo Laganà è detta “Morbo di Wilson” e consiste nell’eccessivo accumulo di rame all’interno di organi vitali. Il ragazzo, naturalmente, si è spaventato parecchio quando ha riscontrato i primi sintomi, in quanto si trovava a New York. Fortunatamente però è rientrato celermente in Italia per le cure. “Stimo molto mio figlio, lo stimo per il coraggio e per la dignità con cui ha affrontato la malattia”, aveva poi dichiarato affettuosamente il padre Rodolfo, anche lui afflitto da una malattia, seppur di altro genere, la sclerosi multipla.

