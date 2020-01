Antonella Elia contro Fernanda Lessa/ “Corre dei gravi pericoli, siamo in guerra!”

Al Grande Fratello Vip uno dei temi più scottanti è quello della forte antipatia tra Antonella Elia e Fernanda Lessa. Alfonso Signorini punge subito entrambe, chiedendo le proprie sensazioni in merito. La Lessa è subito pungente: “Ma questo suo modo di fare di teatro di 20 anni fa… ma per favore, mandatemi in tugurio da sola!” L’atmosfera si surriscalda in Casa, soprattutto quando è Antonella a prendere parola. “Cosa dici Elia di questo?” chiede ancora Signorini, e lei “Dico che corre dei gravi pericoli quella ragazza!”

Antonella Elia contro Fernanda Lessa al Grande Fratello Vip: “Sono pronta a colpire!”

Alfonso Signorini, in diretta al Grande Fratello Vip, incalza e chiede il perché di questa sua affermazione. Antonella allora si fa ancora più pungente: “Quando una persona mi diventa proprio antipatica divento davvero fastidiosa, sono uno scorpione e cerco sempre di colpire. Sono pronta allo scontro e sul piede di guerra.. – e conclude, rifacendosi ad un’affermazione della Lessa – E comunque non sono da sola come dici tu, fuori ad aspettarmi c’è qualcuno!” Fernanda non si tira indietro: “Tu sul piede di guerra? Io sono già in guerra!” ammette. Nella Casa del Grande Fratello sta insomma per avere inizio uno scontro tra prime donne senza eguali!

© RIPRODUZIONE RISERVATA