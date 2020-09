Antonella Elia / “Silura” Wanda Nara e diventa opinionista. “La prima che litiga sarà Maria Teresa Ruta”

Antonella Elia ha fatto il colpaccio: dopo aver fatto discutere il pubblico italiano per la sua partecipazione al GF Vip dell’anno scorso, l’ex concorrente ritornerà anche in questa nuova edizione in qualità di opinionista. Siederà (a distanza) al fianco di Pupo e avrà modo di dire la sua su tutti i concorrenti e le dinamiche che si creeranno nella Casa. “So che vorrei essere profonda e immediata”, ha detto di recente al settimanale Chi, “so che vorrei che la mia analisi fosse sempre attenta e mai banale, vorrei esprimere al meglio il mio pensiero e cogliere le mille sfaccettature dei caratteri dei concorrenti. Soprattutto vorrei non essere inutile”. E’ stato Alfonso Signorini a volerla fortemente nel suo salotto: il direttore del settimanale è convinto che Antonella possa fare la differenza e che abbia molto da dare, anche in questa nuova veste. Qualcuno dei suoi amici invece ha chiesto alla showgirl una piccola raccomandazione per poter entrare nella Casa. “Mi hanno chiesto di parlare ad Alfonso della cosa”, rivela, “io l’ho fatto. Risultato? Queste persone non sono, a oggi, nel cast”.

Antonella Elia si sbilancia sulla nuova edizione del Grande Fratello

Antonella Elia ha già rivelato il suo pronostico su cosa potrebbe succedere nella Casa del Gf Vip 5. “La prima che litiga sarà Maria Teresa Ruta”, confessa a Chi, mentre sembra proprio che abbia dimenticato chi secondo lei potrebbe vincere questa nuova edizione. “Quando mi hanno fatto vedere i video dei cast ero con Alfonso ed è uscito un nome”, racconta, “e che ora non me lo ricordo più. Era una donna?”. Intanto sui social, Antonella ha già condiviso un video che la vede con Alfonso Signorini e con il neo-collega Pupo. “Belli siamo belli, eh sì”, scrive su Instagram, “divertenti pure dai, non si può negare. E bravi? Lo deciderete voi dal 14 settembre in quella gabbia di matti che è il Gf Vip”. I commenti da parte gli ammiratori non sono mancati: in sole sei ore, la clip ha registrato oltre 46 mila views e ha registrato commenti anche da parte di alcuni volti noti. Fra i tanti spunta quello di Jill Cooper, che ha avuto modo di conoscere la Elia durante l’esperienza in comune a Pechino Express. “Go Anto go”, le ha scritto l’amica. Clicca qui per guardare il video di Antonella Elia. Antonella ha già iniziato a riscuotere successo insomma. Ha lasciato la Casa da concorrente e ora ritornerà in studio come opinionista: una bella notizia per tutti gli spettatori che l’hanno sempre sostenuta.



