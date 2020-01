Antonello Corigliano, nuovo flirt Lucia Bramieri/ “Per ora parliamo in verticale…”

Si parla di differenza d’età nella nuova puntata di Pomeriggio 5 e Barbara D’Urso ha tra i suoi ospiti anche Lucia Bramieri. L’ex gieffina portav con se anche una grande novità: un nuovo corteggiatore. Lui è Antonello Corigliano, pugliese e con 18 anni meno di lei. A far scattare la scintilla tra i due pare sia stato un viaggio in macchina. Lui era l’autista e lei il passeggero. Tra i due sarebbe scattato subito un feeling, tanto che nel corso del viaggio si sarebbero anche scambiati confidenze molto personali. “Ci siamo conosciuti in Puglia, abbiamo trascorso 48 ore insieme anche se non da soli.” racconta la Bramieri, che però specifica che non sono ancora fidanzati e che non c’è stato nulla tra loro al momento. “Quel giorni in albergo gli ho però chiesto per scherzo di rimanere con me..” precisa ancora Lucia a Pomeriggio 5.

Lucia Bramieri, la dedica del nuovo corteggiatore Antonello

Antonello confessa che tra loro al momento c’è “Una forte intesa mentale. È una bellissima donna ma bisogna prima parlare in… verticale!” ammette. Solo pochi giorni fa, proprio il nuovo corteggiatore di Lucia Bramieri ha postato su Facebook una bella dedica per la donna, con tanto di scatto che li vede insieme. “I più l’hanno conosciuta durante il Grande Fratello, altri per la storia infinita del telegatto di Gino Bramieri. – ha esordito Antonello – Ma Lucia non è solo la donna esuberante e stravagante che siete abituati a vedere. Ha vissuto, mentre mi raccontava la sua storia in questi giorni, tante vite in una sola.” Così ha concluso: “C’è una cosa che ho apprezzato: lei riesce a scindere il suo personaggio dalla sua persona. E chi dice che da questo cognome ne ha tratto benefici, beh forse un cognome così l’ha anche limitata e a volte penalizzata. Felice di aver conosciuto una persona così tanto ma tanto vera.”

