Antonia, Simona e Floriana, figlie di Ciriaco De Mita/ “Amore viscerale per lui”

Le figlie di Ciriaco De Mita: Antonia, Simona e Floriana

Antonia, Simona e Floriana sono le tre figlie di Ciriaco De Mita e della moglie Anna Maria Scarinzi. Era stata la primogenita Antonia a inizio anno a rivelare le gravi condizioni di salute del padre: “Mio padre non sta bene, è grave, il dottor Pino Rosato mi ha dato la notizia e non mi vuole far entrare in ospedale. Nella camera c’è solo lui”, aveva scritto in un post sui social. Ciriaco De Mita è morto oggi, 26 maggio 2022, e molti sono i messaggi di cordoglio giunti alla famiglia: “Sono sinceramente addolorato per la scomparsa del Presidente Ciriaco De Mita. E sono vicino alla mia amica Antonia De Mita”, ha scritto Bobo Craxi, figlio di Bettino. Antonia, classe 1967, è giornalista e ideatrice del Festival Irpina Madre Contemporanea, un progetto di realizzazione di eventi culturali che si ispirano a diverse forme d’arte. Nel 2008 parlando del padre sul Corriere del Mezzogiorno aveva detto: “Non sembrerò mica la figlia bambocciona? È solo amore viscerale nei suoi confronti“.

Antonia De Mita: difende il nipote Simone Ceresani

Simone Ceresani, figlio di Simona De Mita e di Cristiano Ceresani, ex capo di Gabinetto dei ministri Fontana e Boschi, ha partecipato alla festa di Capodanno 2021 a Primavalle, dove si è consumato lo stupro di gruppo ai danni di una 16enne. “Il problema è che lui è il nipote di De Mita, per questo ha avuto tutta questa eco. Altrimenti non ci sarebbe stato nessun articolo. Ma mia sorella e suo padre Cristiano suoi genitori sono delle bravissime persone. Sto male per loro. Il papà è molto giovanile, super cattolico. Credente a livelli quasi esagerati. Fa un lavoro importante alla Camera, molto delicato. E scrive di teologia”, aveva detto la zia Antonia su Repubblica. A marzo il giovane è stato indagato. Qualche anno fa Simona e Floriana De Mita sono rimasti coinvolte con la madre Anna Maria Scarinzi in un’indagine su alcune onlus di Avellino.

