Mister pacca sulla spalla e non solo, così possiamo definire il gigante buono della cucina italiana, l’amato chef Antonino Cannavacciuolo. Da sempre sinonimo di forza, di territorialità e di gradi valori. Non è la prima volta che Cannavacciuolo partecipa a Masterchef Italia e anche quest’anno farà lo stesso nella nuova edizione al via proprio questa sera su Sky Uno. I tre giudici hanno già annunciato che quest’anno cercheranno qualcosa di diverso, sceglieranno i migliori, ma Cannavacciuolo riuscirà a non farsi intenerire dalle storie dei personaggi che si presenteranno davanti al bancone dei giudici? Spesso le storie di famiglie e i legami padre e figlio lo commuovono fino alle lacrime proprio per via del suo rapporto con il padre Andrea, chef di lungo corso, l’uomo che lo portava a pescare e che insieme a lui cucinava e modellava zucche, ghiaccio, verdure. Proprio al suo fianco ha iniziato a lavorare alla Sonrisa, il ristorante famoso in tv perché location del Boss delle Cerimonie.

Antonino Cannavacciuolo, chef stellato grazie a papà Andrea e al duro lavoro

Da lui ha appreso i segreti della cucina ma anche ad apprezzare le piccole cose tenendo ben salde le sue radici che continua a tenere nel cuore anche se adesso vive lontano dalla sua Campania e dal suo amore. Lui stesso ha ammesso che, seppur lontano, sente ancora il profumo dei limoni e quello del ragù della sua nonna e questo lo tiene attaccato alla sua terra e alla sua famiglia. Il suo successo in televisione arriva anche dal suo non essere snob nonostante i riconoscimenti e le stelle che ha attaccate sul suo petto. Da Masterchef è subito sbarcato in altri programmi pronto ad andare a caccia di ristoranti da incubo da risistemare, ricette da spiegare al pubblico e anche giovani aspirante chef pronti a seguire le sue orme frequentando la sua accademia televisiva. Come sarà la sua esperienza a Masterchef Italia in piena pandemia?



