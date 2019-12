Antonino Cannavacciuolo/ Gigante dal cuore buono pronto ad aprire La porta dei sogni

Antonino Cannavacciuolo sarà ospite de La Porta dei sogni, nuovo programma in prima serata di Mara Venier. Il noto chef ha portato a casa un altro gol con il suo Antonino Chef Academy, il cook talent che lo vede alla guida, per la prima volta da solo. Mentre ha già messo in scena la finale della prima edizione, il noto chef dalla mano pesante ci ha regalato anche il suo ritorno a MasterChef Italia in occasione della nuova stagione televisiva. Al suo fianco l’immancabile Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli, di ritorno dopo il debutto dell’anno scorso. Lo rivedremo quindi nei panni più severi, in qualche modo distanti da quelli più ‘scolastici’ indossati nel nuovo show, che ci ha permesso di scoprire anche qualcosa di più sulla famiglia di Cannavacciuolo. In una delle puntate, ha ospitato infatti il padre Andrea che, nemmeno a dirlo, svolge la sua stessa professione da tantissimi anni. “Cuoco e scultore. Scava le zucche, modella il burro e la margarina, scolpisce il legno, ma anche il ghiaccio. Ha inventato il presepe del ‘900 con il ciabattino che aggiusta le Timberland. Da ragazzo studiavo nella scuola dove papà insegnava e lavoravo nell’hotel dove cucinava: La Sonrisa”, ha rivelato a Il Corriere della Sera. Il locale non sarà di certo sconosciuto ai telespettatori, visto che si tratta del famoso ristorante de Il Boss delle Cerimonie. Clicca qui per guardare la foto di Antonino e Andrea Cannavacciuolo.

Antonino Cannavacciuolo, La porta dei sogni: “Il pranzo di Natale”

Antonino Cannavacciuolo cucina, conosce le materie prime, è un giudice della tv e ora persino scrittore. Lo chef, ospite de La porta dei sogni, ha pubblicato da poco il suo Il pranzo di Natale, una raccolta dei piatti delle feste e la cucina degli avanzi, come dice il sottotitolo, che ha pubblicato in questi giorni con Einaudi. “Io non sono grasso, ho il fisico che deve avere uno che sta sempre in cucina, ho la stazza del cuoco”, ha dichiarato invece di recente durante la conferenza stampa per la nuova edizione di MasterChef Italia. I fan potranno però scoprire un lato inedito di Cannavacciuolo questa sera, venerdì 20 dicembre 2019, grazie a La porta dei sogni. Lo chef più apprezzato del piccolo schermo sarà infatti uno dei primi ospiti a presentarsi alla corte di Mara Venier: che cosa ci racconterà? “A casa non cucino anche perché mia moglie è vegetariana. Mangia solo tofu, insalate, bietole e, una volta ogni tanto, pesce. Andrea è lo specchio della mamma: mangia solo insalate, verdure, pasta coi piselli, fagioli, ha deciso tutto lui”, ha detto a Vanity Fair parlando di che cosa succede ai fornelli delle sue mura domestiche. Antonino considera inoltre Cinzia Primatesta la sua migliore amica, “una donna stupenda” che del resto lo ha reso papà per ben due volte, di Elisa (12 anni) e di Andrea (7 anni). “Sono un padre assente, oggi sono qui ed è il compleanno di mia figlia, compie 12 anni. Quando posso, scappo sempre da loro. Hanno beccato un papà sfortunato. Io, invece, sono stato fortunato ad avere loro. Sono due bambini speciali”, ha confessato tempo fa a Domenica In.

