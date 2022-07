Antonio Andriani caduto e morto nel pozzo alla festa dei 40 anni/ C’è un video choc

Un uomo è caduto in un pozzo mentre ballava alla sua festa di compleanno ed è morto. Una tragedia nel giorno della sua festa di compleanno è costata la vita ad Antonio Andriani, 40enne di Molfetta, in provincia di Bari, che stava festeggiando i suoi 40 anni a Erice, in provincia di Trapani, dove viveva da qualche tempo. L’uomo si trovava insieme ad amici e parenti nella villetta che aveva da poco preso in affitto per festeggiare il compleanno. Durante i festeggiamenti, però, la tragedia: il 40enne è precipitato in un pozzo artesiano profondo più di 25 metri e il tutto è stato casualmente ripreso in un video.

Il fatto è accaduto poco dopo la mezzanotte in contrada Pegno, a Erice, dove l’uomo si era trasferito da qualche tempo. In un video choc sono ripresi gli ultimi attimi di vita dell’imprenditore: immagini che dovevano essere di festa e gioia ma che invece si sono trasformate nella testimonianza di una terribile tragedia. Nel corso dei festeggiamenti, l’uomo si è messo a ballare sulla copertura di un pozzo artesiano. Attorno, amici e parenti mentre Antonio Andriani ballava sereno, divertendosi. Ad un certo punto, poi, l’uomo ha chiesto di scendere, chiedendo una mano ai presenti per saltare giù.

Antonio Andriani caduto in un pozzo: in un video la tragedia

Proprio mentre Antonio Andriani stava per scendere dalla copertura del pozzo, la copertura si è rotta, facendo precipitare l’uomo all’interno. Chi lo stava sorreggendo, infatti, ha provato a tirarlo fuori, ma in un istante l’imprenditore è caduto nel vuoto, tra le urla di amici e parenti. Il video è stato interrotto poco dopo, mentre la tragedia era ormai sotto gli occhi di tutti. La musica è stata subito interrotta e tutti si sono avvicinati al pozzo per vedere se Antonio stesse bene, ma sono bastati pochi momenti per comprendere la realtà.

Antonio Andriani è infatti caduto nel vuoto per più di 25 metri. I soccorsi, chiamati immediatamente, hanno recuperato il corpo non senza difficoltà. I vigili del fuoco hanno infatti dovuto chiamare i sommozzatori a causa di 7-8 metri di acqua presenti nel pozzo, alto in totale 25 metri. I soccorritori hanno aspirato l’acqua dal pozzo, recuperando il corpo che è stato trasferito all’ospedale di Marsala, in attesa dell’esame autoptico. Antonio Andriani, artista molto conosciuto a Molfetta, da qualche tempo viveva in Sicilia, dove lavorava in un’azienda di Trapani come manager. Per la sua morte è ora indagato il proprietario della villetta.











