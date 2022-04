Antonio e Vincenzo, figli Nino D’Angelo/ I quattro nipoti: “Nonno felice”

I figli di Nino D’Angelo: Antonio e Vincenzo

Nino D’Angelo e la moglie Annamaria Gallo sono diventati genitori giovanissimi, nel 1979. Il primo figlio Antonio, a cui è stato dato il nome del nonno paterno, è nato pochi mesi dopo il matrimonio dei genitori: “Temo di non essere stato un padre modello, soprattutto con lui: ero ancora troppo giovane e assolutamente inesperto”, ha confessato l’artista napoletano a Il Mattino. Nel 1983 è nato il secondo figlio, Vincenzo: “È andata meglio. Mia moglie ed io eravamo già più maturi”. Antonio D’Angelo, detto Toni, ha cominciato la sua carriera cinematografica come assistente alla regia di Abel Ferrara. Nel 2007 è uscito il suo primo film “Una notte”, che include nel cast suo padre Nino. Nel 2019 ha diretto il videoclip di “Un’altra luce”, canzone cantata dal padre Nino D’Angelo e da Livio Cori al Festival di Sanremo 2019.

Nino D’Angelo: i quattro nipoti

Lo scorso maggio Toni D’Angelo si è sposato con la giornalista Roberta Buonpane, incinta del loro primo figlio. “Oggi mio figlio Toni si è sposato con Roberta e avranno un figlio che si chiamerà Gaetano ed io sarò ancora una volta un Nonno felice”, aveva annunciato sui social Nino D’Angelo. Il primogenito dell’artista napoletano ha chiamato il suo primo figlio proprio come il padre, il vero nome di Nino D’Angelo è, infatti, Gaetano. Il nipotino, il quarto per D’Angelo e la moglie Annamaria Gallo, a luglio 2021: “Eccolo… 3 chili e 800. Si chiama Gaetano D’Angelo ed è il quarto dei miei nipoti… Che bellezza”, ha annunciato suoi social. Il figlio Vincenzo D’Angelo, invece, è giornalista e lavora per La Gazzetta dello Sport. “I nostri figli hanno studiato, abbiamo dato loro quell’istruzione che è mancata a noi: mio papà aveva la seconda elementare, mia mamma la terza”, ha detto l’artista a Tv Sorrisi e Canzoni.

