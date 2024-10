Ricordiamo gli ex mariti Paola Quattri, Antonio Gerini e Luciano Appignani. Il primo matrimonio si è celebrato quando Paola era ancora giovanissima. Infatti, aveva appena compiuto diciotto anni e col senno di poi, probabilmente, prese la decisione di salire all’altare con troppa leggerezza. Paola evidentemente avvertiva il bisogno di avere un uomo forte al suo fianco e quando conobbe Antonio rimase folgorata. “E’ stato il primo che mi ha chiesto di sposarlo, e io credevo che non sarebbe mai successo. Una volta mi ha regalato un leone, sicuramente il dono più originale che abbia mai ricevuto”, ha raccontato in una intervista in tv l’attrice.

Paola Quattrini, chi è?/ Carriera da enfant prodige e vita privata: "Quel momento in cui sentivo un peso..."

La loro storia d’amore si è sgretolata infatti dopo pochi mesi, perché lei non si era mai innamorata davvero di Antonio. Così decise di lasciarlo e ripartire da zero. Il secondo matrimonio, con Luciano Appignani, arrivò tempo dopo, in seguito all’annullamento della Sacra Rota delle prime nozze. “Sono tanto felice con Luciano che lo sposerò un’altra volta”, aveva dichiarato nel 1975 la Quattrini alla rivista “Grand Hotel”.

SELVAGGIA QUATTRINI, CHI È LA FIGLIA DI PAOLA QUATTRINI/ "Io un'ottima madre perché ho una figlia fantastica"

Ex mariti Paola Quattrini: dalla storia con Luciano Appignani la nascita della figlia Selvaggia

Infatti Paola e il suo ex Luciano si erano promessi amore eterno l’anno prima con rito civile. “Mi sono risposata ed ho avuto delle altre storie, con Luciano Appignani ho avuto una figlia che volevo tantissimo”, ha spiegato la Quattrini parlando con Serena Bortone in tv. Dalla relazione tra Paola e Luciano è poi nata Selvaggia, la figlia con la quale l’attrice ha avuto qualche “problema” per via delle lunghe assenze dovute al lavoro.

Selvaggia ha sofferto molto l’assenza di mamma, ma il tempo ha poi risolto le cose e oggi mamma e figlia vanno d’amore e d’accordo. Benché il suo cognome sia Appignani, come nome d’arte Selvaggia ha scelto il cognome della madre. “Il nostro è un grande amore reciproco, che adesso riverso anche sui suoi figli”, ha detto Paola, oggi nonna degli adorabili nipoti Domitilla e Lorenzo.

Paola Quattrini: chi è, carriera e vita privata/ Da attrice bambina a icona del cinema italiano