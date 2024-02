Antonio Giuliani, chi è l’attore?/ Smentita la notizia del malore: “Non sono stato colpito da infarto”

Antonio Giuliani, chi è l’attore ospite a La volta buona? Carriera e successo

Chi è Antonio Giuliani? L’attore è ospite nella puntata di oggi, martedì 27 febbraio 2024, a La volta buona di Caterina Balivo. Scopriamo qualcosa in più su di lui. Nato l’11 gennaio 1967 a Roma ha dunque 57 anni compiuti da poche settimane. È del segno del Capricorno, è alto 1.68 m ed ha debuttato in televisione del 1991. Riguardo la sua vita privata, invece, Antonio Giuliani è sposato con Alessia e la coppia ha un figlio di nome Flavio di 16 anni. L’attore prima del debutto sul piccolo schermo ha lavorato da giovanissimo come muratore.

La carriera in televisione di Antonio Giuliani inizia sul finire degli anni ’90, quando appare nelle trasmissione come Stasera mi butto, Ci Siamo!?! Gran Caffè e Seven Show. Nel 2000 debutta come attore al cinema recitando nel film drammatico Arresti domiciliari. Deve notorietà all’essere spesso ospite al Maurizio Costanzo Show mentre nel 2008 è nel cast fisso dello show comico di Italia 1 Colorado. In anni più recenti ha partecipato nello show di Rai2 condotto da Stefano De Martino Stasera tutto è possibile.

Antonio Giuliani e la fake news sulla sua malattia: “Nessun infarto, solo un’ernia”

Nel 2016 Antonio Giuliani è stato vittima di una pesante notizia falsa: si è vociferato che fosse ricoverato in condizioni gravi a causa di un infarto ma la realtà era tutt’altra. L’attore stesso dopo essersi ripreso ha rivelato cosa gli fosse successo tramite Il Messaggero: “Ero a Ostia a mangiarmi uno spaghetto con le vongole e mi sono detto passo a fare un saluto ai medici in ospedale. Si tratta solo di un’ernia iatale, il mio cuore per fortuna sta benissimo. Mi hanno voluto fare una serie di accertamenti e adesso finalmente posso tornare a casa.”

A fornire maggiori dettagli smentendo la malattia di Antonio Giuliani ed il presunto infarto, era intervenuta anche la moglie Alessia con un post su Facebook chiarendo che l’attore era: “ricoverato non per infarto, ma per un infiammazione. Presto verrà dimesso”.











