Antonio Magra, fidanzato Giusy Versace/ “Anche a distanza riesci a farmi sorridere”

Antonio Magra è costretto a non vedere la compagna Giusy Versace, come rivela l’atleta paralimpica in uno degli ultimi post su Instagram. L’occasione è più che speciale per la coppia: lo scorso 23 marzo Antonio ha compiuto gli anni e Giusy ha voluto fargli una dedica speciale. “Anche a distanza riesci sempre a farmi sorridere, riflettere, reagire”, scrive. Uno scatto che è piaciuto moltissimo ai fan dell’atleta, a giudicare dalla serie di cuori spuntati fra i commenti. Nella foto tra l’altro, i due sorridono felici. Uno scatto rubato, confessa ancora lei. Clicca qui per guardare la foto di Antonio Magra e Giusy Versace. Come sappiamo da una vecchia intervista rilasciata da Giusy al settimanale Chi, Antonio è di Catania e i due stanno insieme da 13 anni. L’atleta ne ha parlato in particolare subito dopo aver vinto Ballando con le Stelle, edizione 2014, rivelando anche di non aver mai smesso di avere un rapporto fisico con il fidanzato. Nonostante l’incidente, Antonio e Giusy hanno sempre vissuto il loro legame anche sotto le coperte. Anzi, hanno voluto festeggiare a letto la vittoria ottenuta dall’atleta nel programma di Milly Carlucci. Un’unione forte quindi, resa possibile non solo dall’incidente subito dalla Versace, ma anche da quello vissuto da Magra. A sua volta atleta paralimpico, il siciliano ha perso la gamba a causa di un incidente con una motozappa, avvenuto mentre si trovava nei campi con il padre.

Antonio Magra, fidanzato Giusy Versace: un grande amore

Lo sport ha permesso ad Antonio Magra e Giusy Versace di vivere un grande amore. Il loro destino è stato per certi versi simile, visto che hanno subito entrambi un incidente che ha cambiato del tutto la loro vita. Dopo essere entrati nel mondo dello sport, i due si sono incontrati nella bolognese Budrio durante un periodo particolare per l’atleta paralimpica. Giusy infatti in quel periodo stava imparando ad usare le protesi in fibra di carbonio con cui avrebbe iniziato a gareggiare. Magra invece praticava già il lancio del peso e del disco, poi ha iniziato ad avvicinarsi al mondo dell’atletica per riprendersi dal punto di vista psicologico e fisico. Oggi, lunedì 6 aprile 2020, S’è fatta notte tornerà in replica con una puntata in cui Giusy Versace è stata ospite. Parlerà della sua vita e anche di come Antonio le abbia permesso di ritornare a sorridere, anche se durante la partecipazione a Ballando con le Stelle, si è parlato di una possibile frattura fra i due. All’epoca infatti il nome di Giusy è stato accostato a quello di Raimondo Todaro, con cui poi ha vinto l’edizione, anche se non c’è mai stato un vero e proprio flirt. “In un’altra vita, saremmo potuti essere una bella coppia”, ha detto Giusy a Chi in quel periodo, “lui sa come tenermi testa. E quando mi è volata una gamba, ha saputo proteggermi. Ma siamo persone mature e il nostro affetto non è mai andato al di là del lecito”.

Foto, “Anche a distanza riesci a farmi sorridere”





