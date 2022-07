Antonio Medugno/ Avvistato a Torino con una ragazza mora: chi è?

Antonio Medugno dopo il Grande Fratello Vip 6

Antonio Medugno, giovane tiktoker napoletano, si è fatto conoscere dal grande pubblico durante l’ultima edizione del Grande Fratello Vip. Nonostante la popolarità raggiunta, Medugno è sempre stato molto riservato sulla sua vita privata. Sappiamo che prima di entrare nella casa di Cinecittà, ha avuto un breve flirt con Clarissa Selassié: “Sono delusa da Antonio perché per la persona che io ho conosciuto e le promesse nostre personali non ne ha rispettata una… sono ancora legata alla persona che io ho conosciuto in modo privato e fuori dalle telecamere e sicuramente mi stavo innamorando di quella persona lì, il mio Antonio”, aveva rivelato la principessa su Instagram. Il loro flirt però è svanito nel nulla e dopo la fine del reality ognuno è andato per la sua strada.

Antonio Medugno a Torino con una ragazza mora

Antonio Medugno è molto seguito sui social. In queste ore il tikoker è stato avvistato a Torino in compagnia di una ragazza mora a Torino. A svelarlo è stata Deianira Marzano informata da un fan che ha pubblicato la foto dei due ragazzi insieme in via Roma a Torino: “Ciao Deia, Antonio Medugno con una ragazza mora erano a far shopping da Zara a Torino, in via Roma”, è stata la segnalazione ricevuta dall’influencer. Negli ultimi giorni, infatti, Antonio ha mostrato su Instagram una serie di scatti di Torino. “Se stiamo insieme, voglio essere la tua seconda priorità. Voglio che la tua priorità sia tu, le tue ambizioni, la tua vita e il tuo futuro, rimani concentrato! Voglio il meglio per te. Lascia che io sia la tua motivazione, il tuo sostegno e il tuo aiuto per crescere”, ha scritto Medugno su Instagram, aggiungendo: “È così difficile?”. Un messaggio per la persona che vorrebbe al suo fianco?

