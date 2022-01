Antonio Medugno e i graffi sul torace da Clarissa Selassié/ “Litigammo perché…”

Antonio Medugno, nuovo concorrente del Grande Fratello VIP, ha qualcosa in comune con una delle gieffine attualmente nella casa di Cinecittà. Il giovane modello, infatti, conosce molto bene la sorella di Jessica Selassié, Clarissa. Fuori dalla casa i due avrebbero avuto un flirt piuttosto turbolento. Si parla di graffi sul torace e di vivaci malintesi. Ovviamente Alfonso Signorini non perde l’occasione per approfondire la vicenda. Antonio Medugno la prende alla larga e spiega così la storia dei suoi graffi: “Si è arrabbiata con me, per questo motivo ho i graffi…”, spiega brevemente il nuovo arrivato. La sorella Jessica, che sembrava intrigata da Antonio si arrende ora che è venuta a conoscenza di questa storia, e incassa la battuta di Signorini: “E’ finita ancora prima di nascere”.

Clarissa Selassié fidanzata con Antonio Medugno?/ Nuovo concorrente GF Vip “è single”

Clarissa Selassié e i graffi sul torace ad Antonio Medugno: “Litigammo perché…”

“Da quando sono qui colleziono solo amici”, ironizza Jessica Selassié. Da studio, in collegamento, la Princess prova a smascherare Medugno, che finge di non aver avuto particolari rapporti con lei: “Sei pure venuto a Roma per me, le mie sorelle sanno tutto”. E a proposito di graffi, la showgirl prova ad entrare nel merito e a spiegare in diretta i motivi del malinteso con il giovane Antonio: “I suoi graffi sul torace? E’ successo che abbiamo litigato, mi lanciò un drink addosso…”, spiega la concorrente gieffina.

