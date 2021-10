Antonio Monda, il curioso incontro tra Scorsese e il Papa/ “Voleva vederlo, ma noi..”

Antonio Monda festeggia la riapertura dei cinema nell’intervista da Serena Bortone, ad Oggi è un altro giorno. Il cinefilo della Film and Television Department della New York University offre il suo prezioso punto di vista sul cinema internazionale e sui grandi registi degli ultimi decenni. Si parla di Quentin Tarantino e della sua incontenibile passione per i film italiani: “in particolare i b movies, ma non solo. Anche di C”. Antonio Monda menziona tra gli altri, il regista italiano Castellari, da cui Tarantino avrebbe tratto “ispirazione”.

Antonio Monda sull’incontro tra Martin Scorse e il Papa

Da Quentin Tarantino a Martin Scorsese, con tanto di aneddoto legato ad un curioso incontro con il Papa: “Scorsese voleva visitare i giardini vaticani. Mio fratello Andrea organizzò tutto, così arrivammo puntualissimi. Ma ci fu un cambio di programma: il Papa voleva incontrarlo, ma noi eravamo presi in contropiede, non eravamo pronti…ma come si fa a dire di no ad un incontro col Papa?”. “Alla fine di questo incontro – continua Antonio Monda – il Papa gli suggerisce di pensare ad alcuni valori. Tutto questo ha prodotto un’intervista della figlia di Scorsese al padre”.