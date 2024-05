Chi è Sarah Toscano, finalista ad Amici 2024/ Dalle critiche di Pettinelli alla svolta al serale: vincerà?

Chi è Sarah Toscano, finalista di Amici 2024: dal tennis all’amore per il canto

Sarah Toscano è uno dei finalisti di Amici 2024. Nata a Vigevano nel 2006 da papà Marco e mamma Petra, la cantante ha 18 anni, compiuti mentre era nella scuola di Cinecittà, e ha un fratello maggiore di nome Lorenzo. Oltre ad avere una grande passione per il canto, Sarah è appassionata di tennis, tanto che in passato ha giocato nella serie C femminile, vincendo nel 2020 il campionato provinciale di tennis con lo Sporting Club Selva Alta.

Sarah approda ad Amici 23 per volontà di Lorella Cuccarini. Nonostante un inizio non del tutto convincente, fatto di ultime posizioni in varie classifiche del pomeridiano, nonché di critiche continue di Anna Pettinelli al suo modo di cantare, Sarah ha continuato a lavorare senza sosta, dimostrando i frutti del suo impegno al serale.

Sarah Toscano possibile vincitrice di Amici 2024?

Proprio durante il serale di Amici 2024 Sarah Toscano è stata protagonista di una vera e propria svolta. L’allieva di Lorella Cuccarini ha sbaragliato la concorrente, battendo uno dopo l’altro tutti i rivali che sono arrivati con lei al ballottaggio. La freschezza di Sarah è piaciuta anche al pubblico, così come la sua maturazione sul palco. Tanto che anche il web ha iniziato a ricredersi su di lei, accreditandole un talento tale da poter conquistare anche la finale di Amici 2024.

E non è tutto: Sarah ha sfoggiato anche un nuovo singolo, Sexy Magica, che sta sbaragliando la concorrenza. È infatti il singolo al momento più ascoltato degli ultimi usciti dei ragazzi che sono arrivati al serale. Di fronte a queste promesse, non è scontato scommettere su una sua possibile vittoria di Amici 2024.

