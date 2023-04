Antonio Pappano, chi è/ All’incoronazione di Re Carlo III. La moglie Pamela Bullock

Sir Antonio Pappano, il direttore all’incoronazione di Re Carlo III

Sir Antonio Pappano sarà ospite di Serena Bortone nella puntata di oggi, venerdì 14 aprile, di Oggi è un altro giorno. Il direttore d’orchestra della gloriosa Royal Opera House di Londra dirigerà, il prossimo il 6 maggio, l’Orchestra dell’Incoronazione di Re Carlo III e della regina consorte Camilla nell’Abbazia di Westminster. Antonio “Tony” Pappano è nato a Epping, a pochi chilometri da Londra, nel 1959 da genitori italiani originari di Castelfranco in Miscano.

La passione per la musica è nata in famiglia: “C’entra molto mio padre, la sua passione per il canto. Era un tenore. Col tempo, a Londra, creò una piccola scuola di canto. E quando iniziai a suonare il pianoforte, accompagnavo spesso i cantanti nei loro esercizi”, ha raccontato a Repubblica. Ha studiato pianoforte, composizione e direzione d’orchestra negli Stati Uniti.

Sir Antonio Pappano: la moglie Pamela Bullock

Nel 2024 Antonio Pappano concluderà la sua collaborazione con la Royal Opera House di Londra, dopo 22 anni, e con l’Accademia di Santa Cecilia a Roma, di cui manterrà il ruolo di direttore emerito. Da quest’anno Pappano subentrerà a Simon Rattle, il direttore uscente della London Symphony e con l’incarico di direttore principale inizierà a pieno titolo nel 2024. Nel 2012 il direttore d’orchestra è stato nominato baronetto – “Sir” – dalla regina Elisabetta II “per meriti musicali” come direttore della Royal Opera House. Il maestro Antonio Pappano è sposato con la pianista americana Pamela Bullock: “Ci siamo conosciuti professionalmente e poi è nato questo sentimento profondo. Ci siamo sposati nel 1993. Non abbiamo figli. Forse sto aspettando di crescere io. Certe volte penso che continuiamo a vivere come due studenti”, ha raccontato qualche anno fa a Repubblica.

