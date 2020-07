Antonio Razzi/ “TikTok? Tutto è nato da due studenti ma lo faccio per i pensionati!”

Antonio Razzi è stato l’ultimo ospite dell’appuntamento di oggi, 1 luglio, col digital space di RTL 102.5 condotto da Francesco Fredella su Viaradio Autostrade per l’Italia. Il Senatore, ormai star del web, ha parlato proprio dell’enorme successo ottenuto con i suoi TikTok e di com’è nata l’idea di iniziare a girarli. “Io faccio tutto questo per dire ai pensionati che da pensionati si può anche vivere divertendosi.” ha esordito Razzi, per poi svelare che ad indirizzarlo sono stati “Due giovani studenti di Pescara, Marica e Alessandro, mi hanno detto ‘Senatore, perché non prova a fare questo.. l’ha fatto anche Salvini, perché non provi pure tu?'” Dopo l’iniziale spaesamento, Antonio Razzi ha accettato di mettersi in gioco, seguendo appunto i suggerimenti dei due studenti.

Antonio Razzi star di TikTok: “Il prossimo video sarà un flamenco!”

“Io non sapevo che cavolo è TikTok, pensavo si dovesse bussare ad una porta! Io non conoscevo Facebook, Twitter.. facevo solo con Instagram le dirette… “ ha chiarito il Senatore Antonio Razzi a Fredella. Tuttavia già il primo video si è rivelato un successo: “Alla fine abbiamo fatto la prima, bella, divertente e così ci ho preso gusto. In meno di un mese è arrivato a 42 mila follower!” I TikTok di Razzi sono infatti virali e i fan saranno contenti di sapere che è in arrivo una nuova performance. “Vi annuncio che questa sera faccio un flamenco!” ha svelato. A supportarlo anche sua moglie, Maria, originaria della Spagna, con la quale è sposato da ben 46 anni ma il cui amore dura ormai da più di 50.



