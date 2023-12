Antonio Tajani/ “Alle regionali candidiamo i governatori uscenti. Per il sì al Mes…”

Dialoghi già avviati nel centrodestra in vista delle prossime elezioni regionali. Il segretario di Forza Italia Antonio Tajani ha le idee chiare, sarà seguita la prassi e verranno confermati i candidati uscenti: “A meno che un partito non decida di sostituirlo e, come abbiamo fatto in Molise candidando Roberti al posto di Toma, propone un nome alternativo. Ma per quanto ci riguarda non è così e confermiamo Cirio in Piemonte e Bardi in Basilicata”. A proposito di FdI, non è questione di lottizzare, ha proseguito Tajani, che si è espresso così sulla riforma del limite dei due mandati, invocata da Zaia, De Luca e Toti: “Non è che possiamo fare le leggi per qualcuno, e poi è sano garantire un ricambio nella leadership delle regioni dopo 10 anni. Un conto sono i sindaci dei comuni piccoli, un conto i presidenti delle Regioni”.

L’analisi di Tajani

Altro dossier rovente a livello politico è quello legato al Mes: “Non dobbiamo pensare che il Mes sia una questione di calendario ma di politica macroeconomica. E in questo senso la necessità europea è sostenere l’economia reale”. Tajani ha aggiunto sul punto: “Anche se noi come FI siamo favorevoli al Mes, bisogna essere consapevoli che non basta, dobbiamo completare l’architettura composta anche dal Patto di Stabilità, dall’unione bancaria e dall’armonizzazione fiscale. Altrimenti saremmo davanti ad una scelta monca che servirebbe probabilmente solo alle banche tedesche dato che le nostre siamo già riusciti a rinforzarle anche con un buon testo sugli extra-profitti”. Tajani ha ammesso di aspettarsi delle aperture dagli altri Paesi Ue sul patto di Stabilità: “Non accetteremo proposte lesive per noi. I frugali non sono paesi industriali ma devono tenere conto del fatto che noi siamo la seconda manifattura d’Europa e che altri Paesi, come la Francia, hanno le nostre stesse posizioni critiche. Ricordo loro che il Patto è di stabilità ma è anche di crescita. Non è che possono tagliare quest’ultima o si fa la fine delle vecchie regole recessive che nel 2008 hanno provocato guai enormi”.











