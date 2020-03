Antonio Zequila “Ho conosciuto Sharon Stone” / Su Adriana Volpe: “Non ne parlo più”

Si continua ancora a parlare delle polemiche tra Antonio Zequila ed Adriana Volpe, ormai sul piede di guerra dopo le allusioni del concorrente su un presunto flirt del passato. In un certo senso sembrava che i due gieffini avessero deciso di mettere da parte le incomprensioni, invece tra i due continua a regnare un certo nervosismo. Al contrario sono ottimi i rapporti tra Antonio Zequila e Antonella Elia, con la quale il concorrente ha deciso di confidarsi in piena libertà. Nei giorni scorsi i due si sono ritrovare a chiacchierare in una delle stanze della casa, scambiandosi pareri e consigli reciproci sulla situazione del reality. Lui ha consigliato ad Antonella di smorzare la sua aggressività, anche per favorire un maggiore equilibrio tra le varie anime della casa. “Tu devi capire che non è che se io parlo con qualcuno non ti voglio bene, smettiamola con queste tensioni, anche con Adriana io ci ho messo una pietra sopra“, le ha detto Antonio Zequila. L’Elia in questo caso ha preso le parti di Adriana, accusando lo stesso Zequila: “Certo noi fra donne ci carichiamo con termini pesanti, però anche tu non hai parlato bene di lei.” Antonio Zequila ha replicato, sganciando una ‘bomba’ di gossip: “Non ne voglio parlare più, preferisco raccontare di quando ho conosciuto Sharon Stone..”.

