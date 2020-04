App Immuni Bending Spoons/ Scelta l’applicazione che traccerà i contagi da covid-19

Pubblicità

L’app Immuni di Bending Spoons traccerà le persone affette da coronavirus. Nella serata di ieri il commissario straordinario per l’emergenza coronavirus, Domenico Arcuri, ha firmato l’ordinanza riguardante la scelta da parte del governo italiano dell’applicazione che servirà appunto per tracciare i malati di covid-19, o coloro che sono entrati in contatto con essi. L’app di contact tracing, come si dice in gergo tecnico, si chiamerà semplicemente Immuni, come anticipato sopra, e sarà sviluppata dall’azienda Bending Spoons. Si tratta di un gruppo di esperti con sede a Milano, già molto forti nel campo delle app, e che lavoreranno in collaborazione con il CMS, il Centro Medico Santagostino. Non sono stati diffusi molti dettagli su questa nuova app, ma in sostanza dovrebbe funzionare rilevando la tecnologia bluetooth degli smartphone. In poche parole, l’app assocerà ad ogni utilizzatore un codice identificativo, un ID, in forma totalmente anonima. Nel caso in cui questi dovesse aver contratto il virus lo dovrà segnalare sull’applicazione, e di conseguenza, tutti gli altri che la utilizzeranno verranno informati che nelle vicinanze c’è un positivo, nonché quali contatti ha avuti nei giorni precedenti l’esito.

APP IMMUNI BENDING SPOONS: INIZIATIVA CHE RIENTRA IN UN PROGETTO EUROPEO DI TRACCIAMENTO

L’applicazione, riferisce Il Post, è di fatto molto semplice e flessibile, realizzata in maniera modulare, e facilmente aggiornabile in tempi rapidi a seconda delle varie esigenze che potrebbero nascere. Tra le caratteristiche dell’app Immuni, anche la possibilità di stilare una sorta di diario personale della propria salute, da aggiornare in ogni istante, e che permetterà di tenere traccia appunto dei propri eventuali malanni. L’app Immuni non sarà obbligatoria, chi vorrà potrà scaricarla attraverso l’App Store per gli iPhone, oppure, attraverso Google Play Store per tutti gli utilizzatori di Android. L’applicazione realizzata dalla Bending Spoons rientra nell’iniziativa Pan-European Privacy-Preserving Proximity Tracing (PEPP-PT), una collaborazione europea con l’obiettivo di tracciare gli utenti con le stesse modalità e con informazioni simili. L’operazione della PEPP-PT punta a garantire il massimo livello di privacy dell’utilizzatore, gestendo i dati in maniera assolutamente anonima.



