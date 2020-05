App Immuni, data rilascio 5 giugno?/ Toti avverte “va affinata”, ma ancora non c’è…

Pubblicità

Ci sono molte cose che non sappiamo ancora del coronavirus, ancor meno ne sappiamo dell’app Immuni. Un vero mistero, che però sta assumendo le sembianze di un paradosso. È stata scelta dal governo per il contact tracing, cioè per monitorare i contagi da coronavirus, ma siamo entrati da un bel po’ nella Fase 2 e dell’applicazione non si vede neppure l’ombra. Che fine ha fatto? Era stata annunciata per gli inizi di maggio, poi per fine mese, ma siamo arrivati alla vigilia di giugno e dell’app Immuni abbiamo solo il codice completo, di cui però non possiamo farci nulla. Dopo la pubblicazione di una parte del codice sorgente della piattaforma, sulla piattaforma GitHub è stato caricato il codice backend di Immuni, quello che spiega come vengono elaborati i dati raccolti dall’applicazione e soprattutto come vengono trasmessi. Un altro passo avanti verso il debutto dell’app? Probabile, ma resta il fatto che sarebbe stata utile proprio in questa fase, invece non stiamo monitorando proprio nulla.

Pubblicità

APP IMMUNI “DA AFFINARE” MA ANCORA NON C’È…

Ora c’è un’altra data per il rilascio dell’app Immuni. Secondo quanto riportato da Sky Tg24, dovrebbe essere il 5 giugno. Di date non ha parlato oggi Giovanni Toti, in una diretta Facebook sull’emergenza coronavirus, ma ha dichiarato: «Oggi c’è stata una lunga riunione con il Governo sull’app Immuni, che va un po’ affinata, ma la sperimenteremo anche in Liguria perché tutto quello che può essere un aiuto è giusto metterlo alla prova e può aiutare i nostri medici». Considerando il fatto che l’assessore regionale alla Sanità Sonia Viale si era detta contraria alla sperimentazione dell’app in Liguria, possiamo parlare di un altro nodo che viene sciolto. Peccato che noi ne notiamo un altro rilevante. Il presidente della Regione Liguria parla di un’app che «va un po’ affinata», peccato che il 3 giugno verranno riaperti i confini regionali, quindi riprenderanno gli spostamenti su scala nazionale e ci ritroviamo ancora a parlare di “affinamenti”, senza contare il caso Friuli Venezia Giulia, che si è tirata fuori dalla sperimentazione. A tal proposito, sarebbe pure interessante capire come si farà a limitare l’uso dell’app solo in alcune regioni, visto che il sistema non agisce sulla geolocalizzazione dello smartphone.



© RIPRODUZIONE RISERVATA