“Arabia Saudita usa Snapchat per promuovere il regime”/ L’accusa a Mohammed bin Salman

L’Arabia Saudita sta sfruttando Snapchat per promuovere l’immagine del suo principe ereditario Mohammed bin Salman, imponendo persino condanne draconiane agli influencer che utilizzano la piattaforma per pubblicare critiche. Questa è l’accusa circolata negli ultimi giorni e riportata dal Guardian. L’azienda californiana ha infatti accettato una “collaborazione” con il ministero della cultura saudita, ha più di 20 milioni di utenti nel regno – di cui si stima che il 90% sia tra i 13 e i 34 anni – e la corona ha incontrato personalmente alcuni dei più grandi “Snapchatter” della piattaforma per colloqui informali.

La piattaforma, che consente agli utenti di condividere messaggi, foto e video che scompaiono dopo essere stati visualizzati, è così popolare che un dirigente senior di Snap Inc l’ha recentemente definita “un’estensione del tessuto sociale del regno”. Uno dei maggiori investitori singoli della società è il principe saudita Alwaleed bin Talal, che nel 2018 ha investito 250 milioni di dollari nella società. Gli osservatori ravvicinati degli account verificati con sede in Arabia Saudita affermano che la piattaforma è utilizzata da molti influencer per promuovere l’immagine di Bin Salman, con influencer che condividono ampiamente e in modo uniforme eventuali nuove fotografie del principe o altri contenuti video che lo promuovono.

“Arabia Saudita usa Snapchat per promuovere il regime”

Critici, dissidenti ed esperti di diritti umani affermano che la piattaforma Snapchat è utilizzata anche come strumento di repressione interna e transnazionale. Le persone che hanno parlato con il Guardian a condizione dell’anonimato per proteggere i contatti nel regno affermano che i post (o “Snap”) sono strettamente monitorati dai servizi di sicurezza sauditi. In un caso, gli influencer che non sono politici sono stati interrogati dai servizi di sicurezza per non aver pubblicato abbastanza Snap servili sul principe ereditario Mbs. Tra le intimidazioni, la mancata assegnazione di una licenza approvata dal governo, ora obbligatoria per gli influencer che cercano di fare soldi con la piattaforma. Secondo i critici del governo, si tratta semplicemente di un altro modo per le autorità di mantenere il controllo dei social media all’interno del regno. Un influencer saudita di Snapchat, Mansour Al-Raqiba, che ha più di 2 milioni di follower, è stato arrestato nel maggio 2022 in relazione a post sui social media in cui ammetteva di essere stato ricattato da un individuo che sosteneva di averlo sentito criticare la visione di Bin Salman. Una persona a conoscenza del caso ha detto che Raqiba è stato condannato a 27 anni di carcere. Negli Stati Uniti, dissidenti sauditi tra cui Khalid Aljabri, un frequente critico di Bin Salman, riferiscono di essere stati importunati da utenti di Snapchat con sede in Arabia Saudita.

