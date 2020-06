Arcuri: “App Immuni da lunedì per tutti”/ “Fondamentale per contenere coronavirus”

Pubblicità

Al centro del dibattito politico negli ultimi giorni, l’app Immuni sarà disponibile per tutti a partire da lunedì, parola di Domenico Arcuri. Intervenuto ai microfoni di Sky Tg 24, il commissario straordinario ha spiegato: «L’applicazione sarà utilizzabile da lunedì su tutto il nostro territorio. Coloro che l’hanno scaricata, l’hanno fatto spontaneamente. Da lunedì abbiamo un massiccia campagna di comunicazione: dobbiamo informare coloro che non sanno che è disponibile e che sarà anonimo fino alla fine dell’utilizzo. E dobbiamo spiegare che è uno strumento fondamentale nella strategia di contenimento del coronavirus». «Se si vuole bene a se stessi ed ai propri cari, scaricare l’app è un’opportunità che nessuno deve perdere», il monito di Domenico Arcuri, che ha poi messo in risalto sui tempi: «Abbiamo usato questi giorni di sperimentazione per testarne le componenti, ribadiamo con forza e suggeriamo a tutti di considerare Immuni una componente non invasiva ma essenziale».

Pubblicità

DOMENICO ARCURI: “APP IMMUNI PER TUTTI DA LUNEDI”

«Insieme alla Francia, l’Italia è il primo grande Paese ad aver introdotto una componente di contact tracing», ha tenuto a precisare Domenico Arcuri nella lunga intervista rilasciata ai microfoni di Sky Tg 24, con il commissario che ha rivendicato il lavoro svolto, anche per ciò che concerne i tempi di messa a disposizione: «Abbiamo dovuto e voluto ottemperare ai requisiti di privacy e di sicurezza dei dati, per questo abbiamo impiegato – credetemi – il minimo del tempo che era possibile impiegare». Poi, una battuta sulle applicazioni messe in campo dalle Regioni nel corso delle scorse settimane: «Penso che le Regioni, prima che arrivasse l’app Immuni, abbiano fatto dei tentativi e delle sperimentazioni, ma sono convinto che alla fine tutti convergeranno sull’app nazionale, considerando che su di essa convergono tutti i cittadini».



© RIPRODUZIONE RISERVATA