ARIANNA DAVID E I DISTURBI ALIMENTARI: “OGGI HO UNA TAGLIA DA BAMBINA E…”

Arianna David e i disturbi alimentari: cosa sappiamo dei problemi di anoressia della ex Miss Italia e come sta oggi la conduttrice televisiva? Nel secondo dei due appuntamenti del fine settimana con le interviste a cuore aperto e le confessioni nel salotto televisivo di “Verissimo” ci sarà spazio infatti oggi per la 51enne attrice ed ex modella capitolina che già in passato era stata ospite di Silvia Toffanin: nel suo lungo racconto la compagna di David Liccioli tornerà infatti sui problemi di peso avuti in passato e magari anche sul difficile periodo vissuto in passato e da cui l’ex reginetta del contest di bellezza è riuscita a riemergere, seppur a fatica. E, in attesa di ascoltare dalla sua voce come sta e quali sono i suoi progetti per il futuro, noi qui accendiamo i riflettori su Arianna David e i disturbi alimentari di cui ha sofferto.

Per scoprire qualcosa di più su Arianna David e i disturbi alimentari a cui accennavamo sopra possiamo fare riferimento alla breve ma interessante intervista che l’ex Miss Italia ha concesso a Bruno Vespa durante una delle puntate di ‘Cinque Minuti’, spiegando che con certi problemi ci convive da tempo e che, tra rinascite e ricadute, è da quando aveva 21 anni che deve farci i conti: “Da qui non se ne esce mai fuori: qualsiasi cosa ti accada, nella vita te la prendi sempre col cibo” aveva confessato la David che, in passato, era arrivata a pesare anche 39 chili. “Oggi ne peso 46 e ho la taglia 34 da bambina” aveva raccontato la modella romana su Rai 1 al giornalista e aggiungendo che quando ci si ammala di questa malattia è difficile uscirne. “In questo periodo della mia vita sto soffrendo di anoressia nervosa (…) Non ho mai appetito e ciò mi porta a non mangiare”.

ARIANNA DAVID, “SONO FATTA DI CRISTALLO: DA PICCOLA LITIGO COL MIO CORPO E…”

E nel parlare di Arianna David e i disturbi alimentari, la diretta interessata aveva risposto prontamente a Vespa quando questi si era detto sorpreso di quanto poco mangiasse la sua ospite: “Io non vado in palestra per dimagrire e non guardo le calorie: io proprio non ho fame” aveva spiegato la 53enne che aveva ricordato pure come da piccola era stata magra, prima che durante l’adolescenza il suo corpo cominciasse a modificarsi e ingrassare. “I compagni di scuola mi prendevano in giro (…) Ero arrivata a pesare 65 chili” aveva detto qualche tempo fa in una lunga chiacchierata con il ‘Corriere della Sera’ quella che qualche anno dopo sarebbe stata eletta Miss Italia. Tuttavia, dopo essersi rimessa in forma a 18 anni, ecco l’arrivo dell’anoressia e l’incubo di diventare grassa: “Quando arrivai a pesare 39 chili il ciclo mestruale era scomparso…”. Ad aiutarla in questo accidentato percorso è stata ovviamente la sua famiglia e i due figli, Tommaso e Gregorio, nati dalla precedente relazione con Marco Bocciolini.

“Io sono fatta di cristallo”: così in un’occasione la diretta interessata aveva parlato di un problema che si porta avanti da quasi 30 anni e nel quale, a suo dire, ci ricasca spesso. Nel nostro racconto dell’anoressia di Arianna David e i disturbi alimentari della conduttrice televisiva va aggiunto un altro tassello, molto comune a chi soffre di queste problematiche: “Quando ti guardi allo specchio non ti piaci mai, ma non è una percezione reale” aveva spiegato una volta, toccando un tasto dolente per molte ex modelle, ovvero la richiesta di fisici filiformi in quel settore per poter lavorare in certi ambiti. Ad ogni modo, nonostante le ‘ricadute’ di cui sopra, oggi Arianna David pur lottando contro l’anoressia prova a stare meglio. “Da 30 anni litigo con il mio corpo” aveva detto proprio a Silvia Toffanin negli studi del rotocalco: “Ho iniziato un percorso psicologico (…) e ho la mia alimentazione: ringraziando Dio sto bene, ma non so dirti se ne sono proprio uscita…”.