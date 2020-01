Aristide Malnati al Grande Fratello Vip 2020/ Signorini punta ancora sul papirologo

Aristide Malnati è il nuovo concorrente del Grande Fratello Vip. Arriva la conferma ufficiale proprio dai canali social del reality di Mediaset dove è stato pubblicato un video del papirologo. Non è la prima volta che Malnati prende parte ad un programma televisivo: nel 2016 era sbarcato sull’Isola dei Famosi insieme a Mercedesz Henger, Marco Carta e Paola Caruso. Ora si prospetta una nuova avventura per lo studioso e giornalista Milanese. Quella del Grande Fratello Vip sarà un’avventura del tutto nuova per lui, che dovrà mettersi a tu per tu con persone che provengono da una realtà completamente diversa dalla sua. Di professione, Aristide è un esperto di papiri famoso in tutto il mondo. Ha partecipato a diversi scavi archeologici in Egitto, in alcune zone dove venivano rinvenuti papiri scritti in un linguaggio molto complesso da tradurre. Aristide Malnati è stato tra i pochi a riuscire nell’impresa, riportando alla luce uno dei primissimi testi filosofici della storia umana. Insomma, immaginiamo che i dibattiti tra lui e alcuni componenti della casa potrebbero rivelarsi molto divertenti. Lo stesso papirologo commenta così: “Adesso guarda com’è strana la vita: sono anche io un concorrente del Grande Fratello Vip”.

Aristide Malnati al Grande Fratello Vip: “Andavo alla ricerca di papiri egizi”

Malnati è un papirologo di fama mondiale, grazie soprattutto ad una sua scoperta e traduzione relativa ad un papiro egizio che parlava di Socrate. Questa spedizione è stata la sua fortuna, visto che diverse TV internazionali lo hanno ospitato per raccontare la sua avventura. La strada sembrava tutta in salita ma purtroppo un suo collega gli ha messo i bastoni tra le ruote, compromettendo il successo. Secondo quanto raccontato dallo stesso Malnati in diverse occasioni, questo suo collega si sarebbe messo in mezzo a tal punto da mettere a repentaglio la pubblicazione di alcuni suoi libri. Da qui l’ingaggio per altri lavori sempre legati alla storia dell’antichità. Tra i suoi lavori più famosi lo studio di un frammento rinvenuto nel Mar Morto che gli ha permesso di fare una retrodatazione del Vangelo di Marco. Sul piano sentimentale, Malnati racconta di aver avuto diverse storie passeggere ed una relazione platonica con una ragazza molto più giovane di lui. La casa gli porterà l’amore? Staremo a vedere!

Signorini, grande fan di Malnati, lo sceglie ancora una volta

Aristide Malnati e Alfonso Signaristiorini sono amici di vecchia data. Il giornalista ha iniziato a lavorare con lui tantissimo tempo fa, quando dal 2006 al 2014 diventa ospite fisso nella sua trasmissione a Radio Montecarlo. Successivamente ha collaborato anche con Chi per la rubrica Cicli e Ricicli: uno spazio del tutto innovativo dove l’egittologo metteva a paragone le celebrità del mondo contemporaneo con quelle dell’antica Grecia. Sbarca poi su Mediaset, dove appare a Pomeriggio 5 come ospite e opinionista diverse volte. Qui viene interpellato per fare lo stesso giochetto di parallelismi con i personaggi della casa del Grande Fratello. Nel 2015 ha partecipato alla trasmissione di Chiambretti, Grand Hotel Chiambretti. Dopo la sua carriera è stata legata alla partecipazione all’Isola Dei Famosi e ora, dopo qualche anno, il Grande Fratello.



