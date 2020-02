Aristide Malnati/ Antonella vuole lasciare il fidanzato, lui… (Grande Fratello Vip)

Aristide Malnati si trova adesso fra due fuochi: il Grande Fratello Vip 4 è ancora più diviso in seguito allo scontro fra Paola Di Benedetto e Antonio Zequila. A farne le spese è un po’ anche l’egittologo, da sempre amico dell’attore. Questo però non gli ha impedito di non provare un forte dispiacere nel vedere come i due concorrenti siano ormai ai ferri corti. “Lui mi ha detto una cosa diversa”, ha detto però a Sara Soldati, quando quest’ultima gli ha riferito di essere sempre stata chiara con l’attore in merito alla natura del loro legame. “Speravo che stamattina ci sarebbe stato un chiarimento, una presa di coscienza”, ha detto ancora l’archeologo, parlando di quanto nelle ore successive alla scorsa diretta, la situazione non sia migliorata. Aristide non fa mistero del suo pensiero: non ha gradito il modo con cui Zequila si è scontrato con la Di Benedetto. Clicca qui per guardare il video di Aristide Malnati e Paola Di Benedetto.

Aristide Malnati, Grande Fratello Vip: riportare i concorrenti alla quiete

Il compito di Aristide Malnati al Grande Fratello Vip 4 è senza dubbio di riportare i concorrenti alla quiete. Non è un caso quindi se Antonella Elia si stia trovando molto bene con l’egittologo, diventato un po’ come una sorta di suo confidente. “Ho deciso di lasciare Pietro”, ha sentenziato infatti la showgirl in queste ore, a causa di quanto scoperto durante la scorsa diretta. “Vai piano”, ha risposto Aristide sorridente, spingendola a riflettere a sangue freddo sull’intera situazione che si è creata fra lei e il compagno. “Almeno una verifica”, ha aggiunto, “hai il dovere di…”. Parole che sono state troncate dalla testardaggine di Antonella, che preferisce concedersi un vantaggio prima di appurare se le accuse contro il fidanzato siano corrette oppure no. “Mi sembravi molto innamorata”, ha detto invece Malnati, ma anche in questo caso non c’è stato nulla da fare. “Purtroppo è finita”, ha risposto la showgirl sorridendo, “durante la notte… non lo so più”. Clicca qui per guardare il video di Aristide Malnati e Antonella Elia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA