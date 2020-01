Aristide Malnati/ Il coming out inaspettato ma Elisa de Panicis… (Grande Fratello Vip)

Aristide Malnati è già entrato nel vivo del Grande Fratello Vip 4, anche se è stato fra gli ultimi a varcare la fatidica porta rossa. Il Mummy, come lo ha sempre chiamato Alfonso Signorini, non ha tardato molto nel trovare Paolo Ciavarro un valido confidente. “I veri amori, le vere infatuazioni, a livello di intensità sentimentale e intellettuale le ho sempre provate con uomini. Mentre invece le attrazioni carnali le ho sempre provate per le donne”, ha confessato parlando delle sue esperienze in generale. A livello fisico tra l’altro sarebbe più propenso ad approcciarsi ad una donna giovane, mentre dal punto di vista mentale è spinto a cercare una persona più matura. “Ho vissuto anche degli amori non corrisposti”, ha aggiunto poi per spiegare meglio la complessità delle sue relazioni. Sembra tra l’altro che Aristide in alcuni casi sia riuscito ad impedire a se stesso di trasformare delle infatuazioni in ossessioni: ne sapremo qualcosa di più nei prossimi giorni? Clicca qui per guardare il video di Aristide Malnati.

Aristide Malnati, coming out e delicate confidenze nella Casa del Grande Fratello Vip

Aristide Malnati ha già trovato un altro concorrente del Grande Fratello Vip 4 su cui posare gli occhi? Sembra che nelle ultime ore il papirologo abbia trovato il modo per avvicinarsi a Carlotta Maggiorana, la Miss Italia della Casa. Incitato dalle donne del loft, si è lanciato persino in qualche balletto, anche se dal dubbio risultato. Al suo fianco l’ormai immancabile Paolo Ciavarro, con cui è entrato più che in sintonia. Mummy però era più concentrato sull’arte del twerk, anche se ha giudicato come una tortura l’impossibilità di non poter toccare la ballerina dell’occasione ovvero Elisa de Panicis. Non si tratta comunque dell’unica concorrente a cui si è avvicinato nei primi giorni di reality, visto che lo abbiamo visto anche nella vasca da bagno con un’aiutante d’eccezione: Antonella Elia. L’ex valletta si è offerta volontaria per strofinargli la schiena, viste le macchie di colore ancora rimaste sulla sua pelle e l’evidente difficoltà del papirologo di riuscire ad arrivare in punti così complicati. Clicca qui per guardare il video di Aristide Malnati e Antonella Elia.

