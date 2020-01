Aristide Malnati innamorato di Elisa De Panicis?/ “Voglio frequentarla anche fuori..”

Aristide Malnati innamorato? Sembra proprio di si. L’amatissimo Mummy sembra sia stato conquistato dalla bella Elisa De Panicis e Alfonso Signorini dà a lui il modo di poterla conquistare e mostrarle tutto il suo fascino. Dopo la doccia bollente che lo ha sedotto in settimana, Aristide è pronto a fare del suo meglio per conquistarla. Signorini lo dota di un auricolare in cui è poi guidato da Wanda Nara e Pupo nel corteggiamento della Panicis che lo attende fuori, in una stanza appositamente preparata per il loro appuntamento.

Aristide Malnati pronto a corteggiare Elisa De Panicis dopo il Grande Fratello Vip

Alfonso Signorini chiede ad Aristide Malnati cosa prova per Elisa De Panicis e se è triste per la nomination che potrebbe vederla fuori dalla Casa. Lui dichiara allora che: “Io vorrei in un tempo breve o possibilmente dilatato conoscerla. Lei è Nausica e io Ulisse ma non farei come lui, non la respingerei. – così ammette – Se lei dovesse uscire perderei una persona che piano piano sto scoprendo, però rispetterei le regole del gioco. Però le proporrei di vederci anche fuori…”. (Clicca qui per il video)

